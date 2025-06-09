Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу

Просто грех не поделиться этим вкусным и легким пирогом из лаваша, для начинки берите красные черешни без косточек, а для яркого аромата добавьте ванилин! Внутри пирог мягкий, а сверху — хрустящий, в меру сладкий, с легкой кислинкой, делится кулинар Людмила Чеглакова.

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Ингредиенты: Черешни — без косточек

400 граммов лаваша, порезанного полосками Заливка: 4 яйца

0,5 литра молока

0,5 стакана сахара

Ванилин на кончике ножа Все тщательно взбить венчиком. РЕКЛАМА

Приготовление:

Залить заливкой порезанный лаваш, тщательно его перемешать в этой заливке, затем выложить этот лаваш в смазанную растительным или сливочным маслом форму. На каждый слой лаваша выкладывать черешни. Вылить сверху остатки заливки. Украсить черешнями и сверху пирог тоже посыпать сахаром.

Выпекать при 180 градусах около 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

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«Пирог прекрасно держится. Можно со сметаной есть, очень вкусно», — говорит кулинар.

Напомним, рецепт творожного лаваша без муки.

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