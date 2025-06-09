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Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу
Просто грех не поделиться этим вкусным и легким пирогом из лаваша, для начинки берите красные черешни без косточек, а для яркого аромата добавьте ванилин! Внутри пирог мягкий, а сверху — хрустящий, в меру сладкий, с легкой кислинкой, делится кулинар Людмила Чеглакова.
Ингредиенты:
- Черешни — без косточек
- 400 граммов лаваша, порезанного полосками
Заливка:
- 4 яйца
- 0,5 литра молока
- 0,5 стакана сахара
- Ванилин на кончике ножа
Все тщательно взбить венчиком.
Приготовление:
Залить заливкой порезанный лаваш, тщательно его перемешать в этой заливке, затем выложить этот лаваш в смазанную растительным или сливочным маслом форму. На каждый слой лаваша выкладывать черешни. Вылить сверху остатки заливки. Украсить черешнями и сверху пирог тоже посыпать сахаром.
Выпекать при 180 градусах около 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).
«Пирог прекрасно держится. Можно со сметаной есть, очень вкусно», — говорит кулинар.
Напомним, рецепт творожного лаваша без муки.146
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