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Книга рецептов

Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу

20:06 9 июня 2025
Черешневый пирог из лаваша

Просто грех не поделиться этим вкусным и легким пирогом из лаваша, для начинки берите красные черешни без косточек, а для яркого аромата добавьте ванилин! Внутри пирог мягкий, а сверху — хрустящий, в меру сладкий, с легкой кислинкой, делится кулинар Людмила Чеглакова.

Ингредиенты:

  • Черешни — без косточек
  • 400 граммов лаваша, порезанного полосками

Заливка:

  • 4 яйца
  • 0,5 литра молока
  • 0,5 стакана сахара
  • Ванилин на кончике ножа

Все тщательно взбить венчиком.

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Приготовление:

Залить заливкой порезанный лаваш, тщательно его перемешать в этой заливке, затем выложить этот лаваш в смазанную растительным или сливочным маслом форму. На каждый слой лаваша выкладывать черешни. Вылить сверху остатки заливки. Украсить черешнями и сверху пирог тоже посыпать сахаром.

Выпекать при 180 градусах около 40 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

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«Пирог прекрасно держится. Можно со сметаной есть, очень вкусно», — говорит кулинар.

Напомним, рецепт творожного лаваша без муки.

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