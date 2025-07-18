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Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такую вкуснятину
Очень важно не забывать о том, что рацион человека на диете должен состоять из разных блюд. И не нужно категорически отказываться от вкусненького, просто можно немного изменить рецептуру, делится диетолог Екатерина Черкасская. Она поделилась рецептом нереально вкусного штруделя.
Составляющие:
лаваш — 60 г
яблоко — 50 г
груша — 50 г
творог маложирный — 40 г
изюм — 30 г
орешки — 20 г
яичный желток — 1 шт.
мед — ½ ч. л.
сок лимона, корица и ванилин — по вкусу
мак/семена кунжута — по выбору 1 ч. л.
Приготовление
Нарезаем яблоко и грушу на маленькие кубики. На капле масла начинаем обжаривать фрукты, добавляем мед, сок лимона, изюм, корицу и 1−2 ст. л. воды. Перемешиваем и тушим 2−3 мин.
Творог смешиваем с фруктами, добавляем орехи. Получившуюся смесь выкладываем на лаваш и заворачиваем в рулет.
Смазываем рулет яичным желтком, посыпаем маком или кунжутом (по выбору) и выпекаем 15 минут при температуре 190 градусов.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат национальных и всеукраинских конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления штруделей с разными начинками.120
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