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Книга рецептов

Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такую вкуснятину

20:06 18 июля 2025
Штрудель с яблоками и грушей

Очень важно не забывать о том, что рацион человека на диете должен состоять из разных блюд. И не нужно категорически отказываться от вкусненького, просто можно немного изменить рецептуру, делится диетолог Екатерина Черкасская. Она поделилась рецептом нереально вкусного штруделя.

Составляющие:

лаваш — 60 г

яблоко — 50 г

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груша — 50 г

творог маложирный — 40 г

изюм — 30 г

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орешки — 20 г

яичный желток — 1 шт.

мед — ½ ч. л.

сок лимона, корица и ванилин — по вкусу

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мак/семена кунжута — по выбору 1 ч. л.

Приготовление

Нарезаем яблоко и грушу на маленькие кубики. На капле масла начинаем обжаривать фрукты, добавляем мед, сок лимона, изюм, корицу и 1−2 ст. л. воды. Перемешиваем и тушим 2−3 мин.

Творог смешиваем с фруктами, добавляем орехи. Получившуюся смесь выкладываем на лаваш и заворачиваем в рулет.

Смазываем рулет яичным желтком, посыпаем маком или кунжутом (по выбору) и выпекаем 15 минут при температуре 190 градусов.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат национальных и всеукраинских конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления штруделей с разными начинками.

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