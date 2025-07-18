Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такую вкуснятину

Очень важно не забывать о том, что рацион человека на диете должен состоять из разных блюд. И не нужно категорически отказываться от вкусненького, просто можно немного изменить рецептуру, делится диетолог Екатерина Черкасская. Она поделилась рецептом нереально вкусного штруделя.

ВІДЕО ДНЯ

Составляющие:

лаваш — 60 г

яблоко — 50 г

РЕКЛАМА

груша — 50 г

творог маложирный — 40 г

изюм — 30 г

РЕКЛАМА

орешки — 20 г

яичный желток — 1 шт.

мед — ½ ч. л.

сок лимона, корица и ванилин — по вкусу

РЕКЛАМА

мак/семена кунжута — по выбору 1 ч. л.

Приготовление

Нарезаем яблоко и грушу на маленькие кубики. На капле масла начинаем обжаривать фрукты, добавляем мед, сок лимона, изюм, корицу и 1−2 ст. л. воды. Перемешиваем и тушим 2−3 мин.

Творог смешиваем с фруктами, добавляем орехи. Получившуюся смесь выкладываем на лаваш и заворачиваем в рулет.

Смазываем рулет яичным желтком, посыпаем маком или кунжутом (по выбору) и выпекаем 15 минут при температуре 190 градусов.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат национальных и всеукраинских конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления штруделей с разными начинками.

120

Читайте нас в Facebook