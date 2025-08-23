Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи

Это украинское национальное блюдо, и именно галушки с творогом могут быть прекрасным завтраком или ужином. Галушки готовят из муки, манной крупы, творога, картофеля, делится фудблогер Светлана Климовская.

Ингредиенты:

200 г творога, желательно сухого

1 яйцо

50 г растопленного сливочного масла

50 г сахарной пудры

4−5 столовых ложек муки, может поти больше, в зависимости от творога

соль

Способ приготовления

Творог протереть через сито. Добавить яйцо и растопленное сливочное масло, размешать.

Добавить сахарную пудру, соль, размешать и постепенно вводить муку. Нужно, чтобы тесто держало форму. Выложить на стол и домесить, посыпать мукой, чтобы не прилипало к столу. Раскатать с помощью скалки толщиной 0,5 см. Порезать на квадраты резаком для теста с фигурным лезвием.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить коцюрбу — старинное сытное блюдо, рецепт которого дошел до наших дней. В ней есть и картофель, и галушки (их еще называли щипанками), и, сытные шкварки с луком.

