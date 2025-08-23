- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
Это украинское национальное блюдо, и именно галушки с творогом могут быть прекрасным завтраком или ужином. Галушки готовят из муки, манной крупы, творога, картофеля, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
200 г творога, желательно сухого
1 яйцо
50 г растопленного сливочного масла
50 г сахарной пудры
4−5 столовых ложек муки, может поти больше, в зависимости от творога
соль
Способ приготовления
Творог протереть через сито. Добавить яйцо и растопленное сливочное масло, размешать.
Добавить сахарную пудру, соль, размешать и постепенно вводить муку. Нужно, чтобы тесто держало форму. Выложить на стол и домесить, посыпать мукой, чтобы не прилипало к столу. Раскатать с помощью скалки толщиной 0,5 см. Порезать на квадраты резаком для теста с фигурным лезвием.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить коцюрбу — старинное сытное блюдо, рецепт которого дошел до наших дней. В ней есть и картофель, и галушки (их еще называли щипанками), и, сытные шкварки с луком.
