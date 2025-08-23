После саммита в Вашингтоне продолжается обсуждение вопроса обеспечения мира в Украине. Размещение войск НАТО в охваченной войной стране рассматривается как один из вариантов. Бывший генерал Бундесвера Ганс-Лотар Домрезе считает более разумным другой вариант. Первоочередной задачей, по его словам, является эффективное сдерживание путина, сказал он изданию N-tv.

«Возможности европейцев значительны, но это вопрос сдерживания. Только Соединенные Штаты могут сдержать. Президент путин дважды атаковал Украину: в 2014 году и в 2022-м, последняя война продолжается. Сейчас мы говорим о возможном вводе европейских войск после мирного соглашения между Украиной и россией. Только если путин нарушит мир в третий раз, трансатлантические гарантии безопасности будут запущены.

Европа, конечно, должна продолжать поддерживать оборону Украины, но Соединенные Штаты нужны, чтобы удержать путина от очередного нападения. У нас есть отличные системы Patriot. У нас есть система противовоздушной обороны IRIS-T, которая уже используется в Украине. У нас есть мощные компании по производству беспилотников и средства связи. Мы уже имеем кое-что из того, чего не хватает Украине, и можем многое предоставить в сфере высоких технологий, включая системы дальнего радиуса действия.

Но я не выступаю за развертывание войск в Украине. Цель состоит в том, чтобы сдержать россию, чтобы она не атаковала снова после мирного соглашения. Если путин снова нападет, мы должны защищать себя и защищать Украину. Это наша обязанность. Я думаю, что США тоже согласятся с этим, тогда мы все будем сторонами войны. Но до этого еще много времени — и этого вообще не должно случиться".

По мнению экс-генерала, существует возможность выдачи гарантий безопасности «из-за горизонта» — то есть из дома.

«Одним из примеров является Израиль, — объясняет он. — Потому что мы, и США в частности, всегда поддерживали бы Израиль в случае большого кризиса. Но мы там не размещены. США расположены в Южной Корее. Это контрпример. А союзники были размещены в Германии во время раздела Германии. Вы можете делать это как угодно. Но я считаю слишком большими усилия по размещению нескольких войск в огромной Украине, с более чем 2000 километров границы с россией, которые в общем не будут иметь решающего эффекта.

Украина блестяще защищается уже почти четыре года. Она может сама делать работу на земле. Мы должны продолжать ее оснащать. Это понятно. В настоящее время в Украине находится 600 тысяч россиян. Если после мирного соглашения разразится новая война, то Европа должна четко продемонстрировать свою силу. 50 тысяч европейских солдат — это количество, которое действительно может изменить ситуацию. В таком случае — это вопрос войны или мира, потому что речь идет о нашей свободе!"

Напомним, союзники Украины также обсуждают гарантии безопасности по типу 5 статьи устава НАТО. Однако эксперты предостерегают, чтобы не получилась та же история, что и с Будапештским меморандумом.

