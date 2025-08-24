- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
В Румынии назвали гарантии безопасности, которые могут предоставить Украине
В ЕС и США понимают, что война в Украине закончится только при условии надежных гарантий безопасности. Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может быть вкладом его страны в обеспечение поддержки продолжительного мира в Украине, пишет издание Caleaeuropeana.ro. На вопрос, какова позиция правительства по поводу того, что европейские лидеры просят Соединенные Штаты прислать истребители F-35 в Румынию в рамках гарантий безопасности, предложенных Киеву, он напомнил о позиции страны по отправке миротворческих войск на территорию Украины.
«Все эти месяцы, когда в какой-то момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения длительного мира в Украине, Румыния как можно четче заявляла по меньшей мере две вещи. Мы не будем отправлять войска, мы не будем заниматься каким-либо возможным предоставлением войск на территорию Украины. Это был максимально четкий пункт, — заявил премьер-министр. — А второй пункт в переговорах с нашими союзниками заключался в том, что, учитывая членство Румынии в НАТО, наши военные базы, могут использоваться войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками».
Даже сегодня, добавил чиновник, один из румынских аэропортов производит воздушное патрулирование для мониторинга ситуации в Черном море.
«И это может быть вкладом Румынии в обеспечение поддержания крепкого мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО», — продолжил Боложан.
Добавим, что недавно британское издание The Times сообщило, что европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот развернул в Румынии самые современные истребители F-35 в рамках пакета гарантий безопасности, предложенного Украине. В то время лидер Белого дома исключил возможность наземного военного обеспечения, но заявил, что воздушная поддержка остается вариантом.
Напомним, что предложенные европейскими лидерами гарантии безопасности, «как у НАТО», не предусматривают предоставление Украине обязательной военной помощи. Так что эксперты не исключают, что тут может выйти та же история, что и с Будапештским меморандумом.159
