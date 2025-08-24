- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
Сейчас в разгар сезон сочных, ароматных, идеальных для заморозки на зиму персиков. Как просто и эффективно использовать этот сезонный фрукт без лишних хлопот, но с максимальным результатом? Попробуйте приготовить идеальный летний десерт — тарт «Татен» с персиками, рецептом которого в соцсети поделилась автор кулинарного блога «Простые и изысканные рецепты» под ником ptashka.oly. Десерт готовится из доступных ингредиентов, не нуждается в специальном оборудовании, а результат выглядит эффектно и вкусен, как в ресторане.
Этот тарт — отличный вариант для гостей, семейного ужина или просто, чтобы разнообразить летний рацион.
Ингредиенты:
- персики — 5 шт.
- сливочное масло — 70 г
- мед — 70 г
- вода — при необходимости
- слоеное дрожжевое тесто
- мороженое для подачи
Приготовление:
1. Персики разрезать пополам, косточки удалить. Выложить половинками вниз на сковороду.
2. Добавить масло и мед, убавить огонь и тушить 20−30 мин. Следите за жидкостью: если сока из фруктов мало — долейте немного воды, чтобы карамель не пригорела.
3. Из теста вырезать круг по диаметру сковородки, наколоть вилкой.
4. Накрыть тестом персики, осторожно распределить по поверхности, сверху тоже наколоть.
5. Перенести сковороду (подходящую для духовки) в духовку и выпекать при 170 °C около 20 мин.
6. Перевернуть готовый пирог на тарелку для подачи, подать с шариком мороженого.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как законсервировать на зиму персики половинками.87
