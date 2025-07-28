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- 28.07 20:06 Персики, консервированные половинками: рецепт, в котором не требуется стерилизация
Персики, консервированные половинками: рецепт, в котором не требуется стерилизация
Эти персики будут вкуснее, чем в магазине! Персики на зиму можно заморозить или сварить в сиропе. По этому рецепту готовить просто, поэтому получится и у начинающих хозяек. Фрукты затем используют для приготовления тортов, блинчиков, оладий и сырников, делится фудблогер Жанна Решетицкая.
«Персики выбирайте плотные, лучше немного недозревшие. Берете столько, сколько приобретете. У меня ушло 1,5−2 кг на 4 литровые банки, — объясняет она. — Когда заливаем кипятком, меряем, сколько ушло воды, и высчитываем, сколько нужно сахара».
Для сиропа понадобится:
на 1 л воды 400 г сахара
½ ч. л. лимонной кислоты
коньяк (по желанию)
Ранее фудблогер Светлана Климовская рассказала, как приготовлять идеальный персиковый джем, который можно добавлять во многие десерты, например, в панна-котту, чизкейки, пудинги или завтраки.
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