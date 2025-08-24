41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Книга рецептов

Хрустящий и сочный шницель из баклажана от судьи «МастерШефа»

11:11 24 августа 2025
Рецепт шницелей из баклажанов от Владимира Ярославского. Фото - скриншот

Кулинар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский, недавно рассказавший, как приготовить малосольные цуккини, поделился рецептом вкусного блюда из баклажанов.

Он предложил фолловерам приготовить баклажанный шницель. «Хрустящий, сочный баклажан — получилось вкусно даже без мяса!» — написал он на своей странице в соцсети и порекомендовал готовить такие шницели из расчета один баклажан на одного человека.

Ингредиенты (на 5−6 порций):

  • Баклажаны — 5−6 штук;
  • Пармезан или любимый сыр;
  • Томаты в собственном соке — 400 г;
  • Лук — 1 штука;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • По желанию — немного свежих нарезанных помидоров или черри;
  • Базилик, душица, чабрец — по вкусу;
  • Мука — 200 г;
  • Кукурузный крахмал — 75 г;
  • Специи: паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль;
  • Несладкие кукурузные хлопья или панировочные сухари.

Читайте также: Не хумусом единственным: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания

Приготовление:

  • Молодые баклажаны проколоть вилкой и запекать в духовке при 250 градусах 20−25 минут до мягкости. Накрыть пленкой или фольгой и охладить — так кожура будет сниматься лучше.
  • Баклажаны без кожуры размять вилкой, чтобы получился плоский «стейк», и посолить.
  • Муку смешать с крахмалом, специями (по половине чайной ложки), свежемолотым перцем, солью, измельченными свежими или сушеными травами. Добавить воду, чтобы тесто получилось как для блинов.
  • Измельчить хлопья и выложить в отдельную миску.
  • Баклажані обвалять в кляре с обеих сторон, затем в хлопьях. Жарить на среднем огне с двух сторон.
  • Для соуса измельчить лук, обжарить, добавить чеснок, свежие травы, томаты в собственном соку и немного свежих измельченных помидоров. Тушить на медленном огне 10−12 минут.
  • На тарелку выложить теплый соус, посыпать натертым сыром, а сверху выложить горячие шницели и еще раз посыпать сыром.

Ранее одесский фудблогер Валерий Пономарь поделился рецептом маринованных баклажанов.

Фото — скриншот

141

