Хрустящий и сочный шницель из баклажана от судьи «МастерШефа»

Кулинар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский, недавно рассказавший, как приготовить малосольные цуккини, поделился рецептом вкусного блюда из баклажанов.

Он предложил фолловерам приготовить баклажанный шницель. «Хрустящий, сочный баклажан — получилось вкусно даже без мяса!» — написал он на своей странице в соцсети и порекомендовал готовить такие шницели из расчета один баклажан на одного человека.

Ингредиенты (на 5−6 порций): Баклажаны — 5−6 штук;

Пармезан или любимый сыр;

Томаты в собственном соке — 400 г;

Лук — 1 штука;

Чеснок — 3 зубчика;

По желанию — немного свежих нарезанных помидоров или черри;

Базилик, душица, чабрец — по вкусу;

Мука — 200 г;

Кукурузный крахмал — 75 г;

Специи: паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль;

Несладкие кукурузные хлопья или панировочные сухари.

Молодые баклажаны проколоть вилкой и запекать в духовке при 250 градусах 20−25 минут до мягкости. Накрыть пленкой или фольгой и охладить — так кожура будет сниматься лучше.

Баклажаны без кожуры размять вилкой, чтобы получился плоский «стейк», и посолить.

Муку смешать с крахмалом, специями (по половине чайной ложки), свежемолотым перцем, солью, измельченными свежими или сушеными травами. Добавить воду, чтобы тесто получилось как для блинов.

Измельчить хлопья и выложить в отдельную миску.

Баклажані обвалять в кляре с обеих сторон, затем в хлопьях. Жарить на среднем огне с двух сторон.

Для соуса измельчить лук, обжарить, добавить чеснок, свежие травы, томаты в собственном соку и немного свежих измельченных помидоров. Тушить на медленном огне 10−12 минут.

На тарелку выложить теплый соус, посыпать натертым сыром, а сверху выложить горячие шницели и еще раз посыпать сыром.

Фото — скриншот

