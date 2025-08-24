- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
Хрустящий и сочный шницель из баклажана от судьи «МастерШефа»
Кулинар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский, недавно рассказавший, как приготовить малосольные цуккини, поделился рецептом вкусного блюда из баклажанов.
Он предложил фолловерам приготовить баклажанный шницель. «Хрустящий, сочный баклажан — получилось вкусно даже без мяса!» — написал он на своей странице в соцсети и порекомендовал готовить такие шницели из расчета один баклажан на одного человека.
Ингредиенты (на 5−6 порций):
- Баклажаны — 5−6 штук;
- Пармезан или любимый сыр;
- Томаты в собственном соке — 400 г;
- Лук — 1 штука;
- Чеснок — 3 зубчика;
- По желанию — немного свежих нарезанных помидоров или черри;
- Базилик, душица, чабрец — по вкусу;
- Мука — 200 г;
- Кукурузный крахмал — 75 г;
- Специи: паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль;
- Несладкие кукурузные хлопья или панировочные сухари.
Приготовление:
- Молодые баклажаны проколоть вилкой и запекать в духовке при 250 градусах 20−25 минут до мягкости. Накрыть пленкой или фольгой и охладить — так кожура будет сниматься лучше.
- Баклажаны без кожуры размять вилкой, чтобы получился плоский «стейк», и посолить.
- Муку смешать с крахмалом, специями (по половине чайной ложки), свежемолотым перцем, солью, измельченными свежими или сушеными травами. Добавить воду, чтобы тесто получилось как для блинов.
- Измельчить хлопья и выложить в отдельную миску.
- Баклажані обвалять в кляре с обеих сторон, затем в хлопьях. Жарить на среднем огне с двух сторон.
- Для соуса измельчить лук, обжарить, добавить чеснок, свежие травы, томаты в собственном соку и немного свежих измельченных помидоров. Тушить на медленном огне 10−12 минут.
- На тарелку выложить теплый соус, посыпать натертым сыром, а сверху выложить горячие шницели и еще раз посыпать сыром.
