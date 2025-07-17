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Книга рецептов

Малосольные цукини от судьи «МастерШефа»: готовить обязательно!

15:17 17 июля 2025
Малосольные цуккини, фото скриншот видео

Из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд. У каждой хозяйки есть свои проверенные рецепты, как сделать из этого овоща вкуснятину.

Известный украинский кулинар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить малосольные цуккини.

«Если вдруг, друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать — у меня есть для вас отличный рецепт, который вам нужно обязательно попробовать!» — написал он в Instagram.

Ингредиенты:
- 900 г еще нежных цуккини
- 3 чайные ложки соли
- 2 столовые ложки меда
- 2.5 ст. ложки яблочного уксуса
- 3−5 зубочки чеснока
- 2 ложки масла
- пол пучка укропа

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Приготовление:

Нарезать кабачок 2−3 мм толщиной, засыпать солью, хорошо перемешать и оставить на полчаса.

Хорошо отжать руками кабачки от воды.

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Добавить мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Перемешать.

На несколько часов поставить в холодильник и можно есть.


Мы также рассказывали, как приготовить пиццу из цуккини и моцареллы и кабачковую запеканку с куриным фаршем.

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