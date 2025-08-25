Годами не выполняли требований: Гарри и Меган снова столкнулись с проблемами

Герцог и герцогиня Сассекские, теряющие благосклонность британцев, находятся на пороге решающей зимы. С одной стороны, Меган Маркл готовится к выходу второго сезона своего документального сериала на Netflix «С любовью, Меган». В то же время Меган и Гарри сталкиваются с юридической и административной проблемой, которая длится уже много лет и, очевидно, вот-вот будет решена, пишет XCatalunya.cat.

После их ухода от дел британской королевской семьи в 2020 году одним из первых шагов, которые они сделали, было учреждение Archewell — некоммерческой организации для помощи нуждающимся. К этому моменту Сассексы руководили Sussex Royal, но условия их отставки помешали им продолжать использовать слово «королевский». Так родился Archewell, название, вдохновленное именем их сына Арчи, — с намерением спроектировать будущее, в котлром солидарность и единство будут основными столпами.

В течение этих пяти лет Archewell стояла за многочисленными инициативами социальной помощи, сотрудничая с разными благотворительными проектами. В настоящее время фонд укрепил связи с Big Sunday, неправительственной организацией, базирующейся в Лос-Анджелесе. Ее миссия — объединять общины, улучшать жизнь и напоминать всем, что мы все равны.

Однако, несмотря на интенсивную деятельность, оставалась одна деталь: официальная регистрация бренда Archewell. По данным газеты The Sun, Сассексы подали заявку в Патентное и торговое ведомство США в 2020 году. Годами они не выполняли необходимые требования, такие как подписание определенных документов и уплата соответствующих сборов.

Теперь, преодолев многочисленные бюрократические препоны, пара достигла завершающего этапа процесса. Был назначен эксперт, который оценит их заявку и, если не возникнет новых проблем, официально предоставит бренд. Это решающий шаг, непосредственно связывающий публичную идентичность Гарри и Меган с именем их сына Арчи.

Таким образом, малыш стал эпицентром последних новостей о своих родителях. Вдохновением, представляющим его имя, станет зарегистрированная эмблема, которая будет сопровождать герцога и герцогиню в их миссии изменить жизнь многих людей к лучшему.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл рассказывали о новом формате сотрудничества с Netflix, отметив, что это будет нечто грандиозное.

