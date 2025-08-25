- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Годами не выполняли требований: Гарри и Меган снова столкнулись с проблемами
Герцог и герцогиня Сассекские, теряющие благосклонность британцев, находятся на пороге решающей зимы. С одной стороны, Меган Маркл готовится к выходу второго сезона своего документального сериала на Netflix «С любовью, Меган». В то же время Меган и Гарри сталкиваются с юридической и административной проблемой, которая длится уже много лет и, очевидно, вот-вот будет решена, пишет XCatalunya.cat.
После их ухода от дел британской королевской семьи в 2020 году одним из первых шагов, которые они сделали, было учреждение Archewell — некоммерческой организации для помощи нуждающимся. К этому моменту Сассексы руководили Sussex Royal, но условия их отставки помешали им продолжать использовать слово «королевский». Так родился Archewell, название, вдохновленное именем их сына Арчи, — с намерением спроектировать будущее, в котлром солидарность и единство будут основными столпами.
В течение этих пяти лет Archewell стояла за многочисленными инициативами социальной помощи, сотрудничая с разными благотворительными проектами. В настоящее время фонд укрепил связи с Big Sunday, неправительственной организацией, базирующейся в Лос-Анджелесе. Ее миссия — объединять общины, улучшать жизнь и напоминать всем, что мы все равны.
Однако, несмотря на интенсивную деятельность, оставалась одна деталь: официальная регистрация бренда Archewell. По данным газеты The Sun, Сассексы подали заявку в Патентное и торговое ведомство США в 2020 году. Годами они не выполняли необходимые требования, такие как подписание определенных документов и уплата соответствующих сборов.
Теперь, преодолев многочисленные бюрократические препоны, пара достигла завершающего этапа процесса. Был назначен эксперт, который оценит их заявку и, если не возникнет новых проблем, официально предоставит бренд. Это решающий шаг, непосредственно связывающий публичную идентичность Гарри и Меган с именем их сына Арчи.
Таким образом, малыш стал эпицентром последних новостей о своих родителях. Вдохновением, представляющим его имя, станет зарегистрированная эмблема, которая будет сопровождать герцога и герцогиню в их миссии изменить жизнь многих людей к лучшему.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл рассказывали о новом формате сотрудничества с Netflix, отметив, что это будет нечто грандиозное.
294
Читайте также: Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени