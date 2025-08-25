- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Очень вкусный салат из баклажанов и болгарского перца: обязательно приготовьте и поделитесь с подругами
Этот салат из баклажанов и болгарского перца получается густой консистенции. Можно есть просто с основным блюдом, а можно положить на брускету. Даже на праздничном столе бутерброды с таким салатом будут выглядеть просто идеально, делится фудблогерша Ольга Мордовина, которая ранее давала рецепт пирожков на луковом тесте.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2,5 кг
- помидоры — 1,5 кг
- перец сладкий — 1,5 кг
- лук — 500 г
- масло растительное — 100 мл
- уксус 9% - 60−80 мл
- соль — 3 ст.л. без горки (по вкусу)
- сахар — 250 г
- горький перец — 3 шт.
Приготовление:
Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать на квадратики среднего размера. Лук порезать полукольцами. Болгарский перец режем на полоски. Помидоры перекрутить через мясорубку вместе с жгучим перцем.
В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло. Далее добавляем лук и обжариваем 5 минут до золотистого цвета, добавляем перец и перекрученные помидоры с жгучим перцем. Кладем сахар и соль.
Тушим это все на среднем огне с момента закипания 15 минут. Далее кладем баклажаны и тушим это все 25 минут. Добавляем уксус и еще тушим 2−3 минуты. Обязательно пробуем на вкус.
Выключаем салат, раскладываем в стерильные банки и закрываем. Под одеяло класть не нужно.
Напомним рецепт баклажанов по-азиатски.287
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени