Очень вкусный салат из баклажанов и болгарского перца: обязательно приготовьте и поделитесь с подругами

Этот салат из баклажанов и болгарского перца получается густой консистенции. Можно есть просто с основным блюдом, а можно положить на брускету. Даже на праздничном столе бутерброды с таким салатом будут выглядеть просто идеально, делится фудблогерша Ольга Мордовина, которая ранее давала рецепт пирожков на луковом тесте.

Ингредиенты: баклажаны — 2,5 кг

помидоры — 1,5 кг

перец сладкий — 1,5 кг

лук — 500 г

масло растительное — 100 мл

уксус 9% - 60−80 мл

соль — 3 ст.л. без горки (по вкусу)

сахар — 250 г

горький перец — 3 шт.

Приготовление:

Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать на квадратики среднего размера. Лук порезать полукольцами. Болгарский перец режем на полоски. Помидоры перекрутить через мясорубку вместе с жгучим перцем.

В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло. Далее добавляем лук и обжариваем 5 минут до золотистого цвета, добавляем перец и перекрученные помидоры с жгучим перцем. Кладем сахар и соль.

Тушим это все на среднем огне с момента закипания 15 минут. Далее кладем баклажаны и тушим это все 25 минут. Добавляем уксус и еще тушим 2−3 минуты. Обязательно пробуем на вкус.

Выключаем салат, раскладываем в стерильные банки и закрываем. Под одеяло класть не нужно.

