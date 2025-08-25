41.03 / 41.59 47.78 / 48.70
Книга рецептов

Очень вкусный салат из баклажанов и болгарского перца: обязательно приготовьте и поделитесь с подругами

20:06 25 августа 2025
салат на зиму из баклажанов и болгарского перца. Фото Ольги Мордовиной

Этот салат из баклажанов и болгарского перца получается густой консистенции. Можно есть просто с основным блюдом, а можно положить на брускету. Даже на праздничном столе бутерброды с таким салатом будут выглядеть просто идеально, делится фудблогерша Ольга Мордовина, которая ранее давала рецепт пирожков на луковом тесте.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2,5 кг
  • помидоры — 1,5 кг
  • перец сладкий — 1,5 кг
  • лук — 500 г
  • масло растительное — 100 мл
  • уксус 9% - 60−80 мл
  • соль — 3 ст.л. без горки (по вкусу)
  • сахар — 250 г
  • горький перец — 3 шт.

Приготовление:

Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать на квадратики среднего размера. Лук порезать полукольцами. Болгарский перец режем на полоски. Помидоры перекрутить через мясорубку вместе с жгучим перцем.

В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло. Далее добавляем лук и обжариваем 5 минут до золотистого цвета, добавляем перец и перекрученные помидоры с жгучим перцем. Кладем сахар и соль.

Тушим это все на среднем огне с момента закипания 15 минут. Далее кладем баклажаны и тушим это все 25 минут. Добавляем уксус и еще тушим 2−3 минуты. Обязательно пробуем на вкус.

Выключаем салат, раскладываем в стерильные банки и закрываем. Под одеяло класть не нужно.

Напомним рецепт баклажанов по-азиатски.

287

