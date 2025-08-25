- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
Год теплилась надежда: в бою на Донетчине погиб 19-летний старший стрелок
Монастырищина провела в последний путь юного и вместе с тем невероятно смелого парня — Дениса Козыренко. Он мог выбрать иной путь, но избрал путь воина. Ведь в его венах текла кровь свободы, сообщает городской совет. Ему навеки 19 лет.
«Денис родился в Житомирской области. Позже вместе с мамой и старшей сестричкой переехали жить к бабушке с дедушкой в Черкасскую область. Здесь он поступил в профессиональное училище для получения профессии механика. Но получил другую профессию — старшего стрелка, подписав 30 мая 2024 года контракт с 355-м учебным механизированным полком. После учебы присоединился к воинской части А4219. Вот так на третьем курсе обучения 19-летний паренек оставил размеренную студенческую гражданскую жизнь и стал военнослужащим», — рассказывают в горсовете.
Но, к сожалению, оккупанты безжалостно убили воина. Произошло это 12 августа 2024 года при выполнении задания вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области в результате атаки вражеского БПЛА. Тогда связь с Денисом пропала.
Родные до последнего надеялись, что он жив. Целый год воин считался пропавшим без вести. Недавно после проведенной ДНК-экспертизы установлено, что Денис Козыренко погиб в тот августовский день.
Похоронили солдата со всеми воинскими почестями под звуки трехкратного военного салюта на Владиславчинском кладбище. Военные вручили родным Государственный флаг как символ Украины, которой верно служил Денис.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на войне с россией погиб многократный чемпион и призер первенств Украины и международных соревнований, мастер спорта международного класса по стрельбе Алексей Хабаров.
