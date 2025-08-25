Год теплилась надежда: в бою на Донетчине погиб 19-летний старший стрелок

Монастырищина провела в последний путь юного и вместе с тем невероятно смелого парня — Дениса Козыренко. Он мог выбрать иной путь, но избрал путь воина. Ведь в его венах текла кровь свободы, сообщает городской совет. Ему навеки 19 лет.

«Денис родился в Житомирской области. Позже вместе с мамой и старшей сестричкой переехали жить к бабушке с дедушкой в Черкасскую область. Здесь он поступил в профессиональное училище для получения профессии механика. Но получил другую профессию — старшего стрелка, подписав 30 мая 2024 года контракт с 355-м учебным механизированным полком. После учебы присоединился к воинской части А4219. Вот так на третьем курсе обучения 19-летний паренек оставил размеренную студенческую гражданскую жизнь и стал военнослужащим», — рассказывают в горсовете.

Но, к сожалению, оккупанты безжалостно убили воина. Произошло это 12 августа 2024 года при выполнении задания вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области в результате атаки вражеского БПЛА. Тогда связь с Денисом пропала.

Родные до последнего надеялись, что он жив. Целый год воин считался пропавшим без вести. Недавно после проведенной ДНК-экспертизы установлено, что Денис Козыренко погиб в тот августовский день.

Похоронили солдата со всеми воинскими почестями под звуки трехкратного военного салюта на Владиславчинском кладбище. Военные вручили родным Государственный флаг как символ Украины, которой верно служил Денис.

