Книга рецептов

Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто

22:02 25 августа 2025
Салат. Фото Эллы Ивановой

Сочетание овощей и фруктов в салатах — тема не новая, однако далеко не все понимают вкус такого блюда. А жаль. Ведь в нем богатая палитра вкусов, а также витаминов. Сезон свежих овощей и фруктов сейчас в разгаре. Не упускайте возможности ими полакомиться. Сезонные и локальные дары — лучшее, что может быть. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить. Овощные салаты помогут быть стройными.

Салат из цукини и груши

1 цукини

Соль

1 груша

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка яблочный уксуса

Перчик чили

Перец белый

Укроп

1 зубчик чеснока

Цукини нарезать тончайшими слайсами, посолить и отжать вручную. Дать постоять полчаса. Добавить зелень, чеснок и при желании немного меда. Затем — яблочный уксус и перец чили, а также белый перец. Натираем на терке грушу и добавляем. Добавить оливковое масло и перемешать. Можно есть сразу, а можно — спустя полчаса, тогда вкус салат будет более яркий.

И приятного аппетита!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат всеукраинских и международных конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления необычных салатов.

Читайте также: Великолепная заправка для салатов: готовится просто и быстро

Фото из альбома Эллы Ивановой

