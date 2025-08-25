- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
Сочетание овощей и фруктов в салатах — тема не новая, однако далеко не все понимают вкус такого блюда. А жаль. Ведь в нем богатая палитра вкусов, а также витаминов. Сезон свежих овощей и фруктов сейчас в разгаре. Не упускайте возможности ими полакомиться. Сезонные и локальные дары — лучшее, что может быть. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить. Овощные салаты помогут быть стройными.
Салат из цукини и груши
1 цукини
Соль
1 груша
2 столовые ложки оливкового масла
1 чайная ложка яблочный уксуса
Перчик чили
Перец белый
Укроп
1 зубчик чеснока
Цукини нарезать тончайшими слайсами, посолить и отжать вручную. Дать постоять полчаса. Добавить зелень, чеснок и при желании немного меда. Затем — яблочный уксус и перец чили, а также белый перец. Натираем на терке грушу и добавляем. Добавить оливковое масло и перемешать. Можно есть сразу, а можно — спустя полчаса, тогда вкус салат будет более яркий.
И приятного аппетита!
Ранее в интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат всеукраинских и международных конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах приготовления необычных салатов.
Читайте также: Великолепная заправка для салатов: готовится просто и быстро
Фото из альбома Эллы Ивановой207
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени