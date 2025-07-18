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Очень вкусный салат: особенно понравится тем, кто хочет быть стройным
Летние овощи, фрукты и ягоды, а также зелень — это клондайк витаминов. Готовьте из них блюда, ведь лето так быстротечно. Не бойтесь экспериментировать с продуктами на кухне, создавая новые, непривычные вкусы. Возможно, какие-то из них станут вашими любимыми.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, который стоит взять на заметку. Такой свекольно-морковный салат особенно понравится тем, кто следит за здоровьем и заботится о стройности фигуры. Кроме того, такое блюдо очень бюджетно. А это тоже для многих людей имеет значение. Готовьте с удовольствием! Угощайте своими кулинарными произведениями искусства родных и близких. Интересуйтесь их мнением.
Свекольно-морковный салат
- 1 свекла
- 2 морковки
- Щепотка морской соли
- 1−2 столовые ложки оливкового масла
- Сок лимона
Натереть морковь и свеклу на терке, соединить, добавив оливковое масло, соль и сок лимона. Дайте постоять примерно десять минут — и наслаждайтесь.
Приятного аппетита вам и вашим родным!
Напомним рецепт голубцов в листьях свеклы.
Фото из альбома Эллы Ивановой150
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