Очень вкусный салат: особенно понравится тем, кто хочет быть стройным

Летние овощи, фрукты и ягоды, а также зелень — это клондайк витаминов. Готовьте из них блюда, ведь лето так быстротечно. Не бойтесь экспериментировать с продуктами на кухне, создавая новые, непривычные вкусы. Возможно, какие-то из них станут вашими любимыми.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, который стоит взять на заметку. Такой свекольно-морковный салат особенно понравится тем, кто следит за здоровьем и заботится о стройности фигуры. Кроме того, такое блюдо очень бюджетно. А это тоже для многих людей имеет значение. Готовьте с удовольствием! Угощайте своими кулинарными произведениями искусства родных и близких. Интересуйтесь их мнением.

Свекольно-морковный салат 1 свекла

2 морковки

Щепотка морской соли

1−2 столовые ложки оливкового масла

Сок лимона

Натереть морковь и свеклу на терке, соединить, добавив оливковое масло, соль и сок лимона. Дайте постоять примерно десять минут — и наслаждайтесь.

Приятного аппетита вам и вашим родным!

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Напомним рецепт голубцов в листьях свеклы.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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