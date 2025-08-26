Вице-президент США Джей Ди Вэнс остается уверенным, что США могут стать посредниками в вопросах прекращения войны между россией и Украиной, несмотря на потенциальные проблемы, возникшие после встречи президента Дональда Трампа с путиным.

ВІДЕО ДНЯ

«Мы считаем, что уже увидели некоторые значительные уступки с обеих сторон только за последние несколько недель», — сказал Вэнс в эксклюзивном интервью программе «Встреча с прессой» на NBC News.

Вэнс также высказался по поводу российского ракетного удара на западе Украины, в результате которого был поражен завод электроники, принадлежащий американской компании. На вопрос, «разозлен ли он» ударом рф, в результате которого, по словам компании, пострадали рабочие, Вэнс перешел к критике бывшего президента Джо Байдена.

«Мне это не нравится, — сказал Вэнс о нападении. — Но это война, и именно поэтому мы хотим остановить убийства. Россияне сделали многое, что нам не нравится. Много мирных жителей погибло. Мы осуждали это с самого начала, и, честно говоря, президент Трамп сделал больше для давления на россиян и применения экономического влияния, чем Джо Байден в течение трех с половиной лет, когда он ничего не делал, кроме разговоров, ничего не предпринимал, чтобы остановить убийства. Вы спросили меня, что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны».

РЕКЛАМА

Когда ведущий спросил Вэнса, какое давление будут оказывать на россию, если США не «введут новые санкции», тот ответил, что Трамп применил «агрессивные экономические рычаги влияния», такие как «вторичные тарифы для Индии, чтобы попытаться усложнить россиянам обогащение от их нефтяной экономики».

«Президент высказался очень четко, — сказал он. — В Украине не будет военных (американских. — Авт.). Но мы будем продолжать играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенности, которые необходимы для остановки войны со своей стороны…»

Признавая некоторые препятствия, возникшие после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа, Венс выразил оптимизм по поводу того, что настойчивость принесет результаты.

«В переговорах есть и холмы, и долины, — сказал Венс. — Иногда нам кажется, что мы добились большого прогресса с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами. Мы будем продолжать делать то, что должны для завершения этого дела. Я не думаю, что это произойдет за одну ночь. Я полагаю, мы продолжим добиваться прогресса. Но, в конце концов, прекратятся ли убийства? Эта решимость будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы действительно найти здесь какую-то компромиссную позицию. Но то, что они уступили, — это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве… Пошли ли они на все уступки? Конечно, нет. Должны ли они были начать войну? Конечно, они не должны были, но мы достигаем прогресса».

РЕКЛАМА

Ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что США прекратят финансирование войны в Украине, отметив, что они хотят мирного урегулирования.

РЕКЛАМА

166

Читайте нас в Facebook