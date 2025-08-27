- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
Идеально пропеченное песочное тесто, сочная и ароматная яблочная начинка с легкими нотками лимона и корицы. В меру сладкий, такой пирог обычно готовят в выходные, и он всегда ассоциируется с домом и семейным уютом. А шарик мороженого или ванильный заварной крем станут отличным дополнением к классическому десерту, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
315 г муки
2 ст. л. сахара
щепотка соли
150 г очень холодного сливочного масла
100−150 г ледяной воды
800 г яблок
сок половины лимона
25 г кукурузного крахмала
25 г муки
100 г сахара
корица по вкусу
Способ приготовления
Муку смешать с сахаром и солью. В муку натереть очень холодное сливочное масло. Руками сделать крошку. Равномерно вливать ледяную воду и замесить эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на два часа.
Яблоки помыть, достать сердцевину и порезать на слайсы. К яблокам добавить сок лимона, корицу, сахар, муку и крахмал. Всё перемешать. Яблок в форме должно быть много, потому что при приготовлении они осядут.
Тесто разделить на две части. Большую раскатать и выложить в форму 22−24 см в диаметре. Форму выстелить пергаментом. На тесто выложить начинку. Меньшую часть теста раскатать и порезать на полоски. Декорировать тестом пирог. Смазать его смесью для румяной корочки: желток размешать с 20 г молока. Посыпать сахаром.
Выпекать 30−40 минут при температуре 180 градусов. Полностью охладить в форме.
Ранее Светлана Климовская рассказывала, как приготовить булку с яблоками — очень вкусную выпечку для летних чаепитий.
207
Читайте также: Сырные клецки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку