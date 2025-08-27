Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится

Идеально пропеченное песочное тесто, сочная и ароматная яблочная начинка с легкими нотками лимона и корицы. В меру сладкий, такой пирог обычно готовят в выходные, и он всегда ассоциируется с домом и семейным уютом. А шарик мороженого или ванильный заварной крем станут отличным дополнением к классическому десерту, делится фудблогер Светлана Климовская.

Ингредиенты:

315 г муки

2 ст. л. сахара

щепотка соли

150 г очень холодного сливочного масла

100−150 г ледяной воды

800 г яблок

сок половины лимона

25 г кукурузного крахмала

25 г муки

100 г сахара

корица по вкусу

Способ приготовления

Муку смешать с сахаром и солью. В муку натереть очень холодное сливочное масло. Руками сделать крошку. Равномерно вливать ледяную воду и замесить эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на два часа.

Яблоки помыть, достать сердцевину и порезать на слайсы. К яблокам добавить сок лимона, корицу, сахар, муку и крахмал. Всё перемешать. Яблок в форме должно быть много, потому что при приготовлении они осядут.

Тесто разделить на две части. Большую раскатать и выложить в форму 22−24 см в диаметре. Форму выстелить пергаментом. На тесто выложить начинку. Меньшую часть теста раскатать и порезать на полоски. Декорировать тестом пирог. Смазать его смесью для румяной корочки: желток размешать с 20 г молока. Посыпать сахаром.

Выпекать 30−40 минут при температуре 180 градусов. Полностью охладить в форме.

