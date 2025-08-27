Посланника США в Украине генерала Кита Келлога встретили в Киеве возгласами «Святой Келлог!», поскольку его присутствие обеспечило редкое отсутствие ракетно-дроновых обстрелов, так как кремль не осмеливается атаковать город, пока он там. Украинцы создали мемы на эту тему, изображающие посланника святым, который защищает город. Другие мемы показывали Келлога — чье имя звучит как украинское слово «кіт» — котом в одежде священника, который наблюдает за городом, пишет The New York Post.

Специальный посланник президента, который, по словам официальных лиц США, достиг значительного прогресса в достижении цели президента Трампа по прекращению войны в Украине, настолько нравится местным жителям, что посольству США пришлось вызвать дополнительную охрану, чтобы защитить его от толпы его поклонников во время поездки, сообщил источник The New York Post.

Это третий визит Келлога в столицу, где он встретился с высшим руководством страны, чтобы обсудить последние усилия Вашингтона по мирному урегулированию.

Американский чиновник во время последней поездки Келлога в Киев сообщил изданию, что главного посланника «везде окружали обычные украинские граждане и солдаты», которые поддерживали его усилия помочь Трампу достичь конца войны.

«Международная дипломатия может быть управляема личностью, — сказал чиновник. — В своей роли специального посланника Кит Келлог занимает уникальное положение лоялиста Трампа с 2015 года, пользуется доверием как украинских, так и европейских лидеров, и солдаты доверяют ему как брату по оружию. Это делает Келлога человеком момента, поскольку президенты пытаются прекратить крупнейшую войну с 1945 года».

Это появилось после того, как инсайдеры говорят, что Келлог проактивно помог преодолеть предварительный разрыв между Вашингтоном и Киевом, работая над урегулированием любых оскорбительных чувств дипломатическим путем, особенно после катастрофического публичного конфликта между Зеленским и Трампом в Белом доме.

«Келлог — один из немногих людей в Вашингтоне, кто не ищет следующей работы, — сказал источник в США о посланнике. — В сочетании с его непоколебимой преданностью президенту это дает ему способность говорить горькую правду, когда другие боятся высказываться».

Зеленский наградил Келлога орденом «За заслуги» страны за его работу, направленную на прекращение войны, во время церемонии по случаю Дня независимости Украины.

Он также посетил Национальный молитвенный завтрак в Украине в понедельник вместе с одним из религиозных сторонников Дональда Трампа, пастором Марком Бернсом.

Зеленский сказал, что во время встречи они с Келлогом обсудили способы привлечения россиян к реальным переговорам по прекращению войны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что стратегия Трампа проваливается, потому что рф избегает мирного соглашения.

