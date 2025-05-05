«Недоволен путиным»: духовный советник Трампа после брифинга с американским президентом

Пастор Марк Бернс, которого называют «духовным советником» президента США Дональда Трампа и который недавно побывал в Украине, сказал, что, по его мнению, он сыграл небольшую роль в укреплении отношений между США и Украиной, пишет The Кyiv Іпԁепԁепԁепт.

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«Я поделился с президентом и Белым домом тем, что я пережил в Украине, — сказал Бернс. — Рассказал о зверствах, совершенных русскими над украинскими женщинами, детьми, стариками — гражданским населением. Я поделился историями о 20 000 похищенных детей и 700 местах веры, которые стали мишенью для россиян».

На вопрос, как Трамп отреагировал на его рассказ о войне, Бернс ответил: «Президент всегда проявляет заботу и беспокойство о невинных людях, которые гибнут и страдают. Именно поэтому вы видите, как он оказывает большее давление на путина и выражает свое недовольство путиным».

Марк Бернс, который когда-то поддерживал паузу Трампа по военной помощи Украине, резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара по Кривому Рогу, где погибли 20 человек.

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«Фактически, президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия Украине, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту», — сказал Бернс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что военные цели путина изменились.

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