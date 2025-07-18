Может, решил сымитировать: военный эксперт об отсутствии атак на Киев из-за визита Келлога

Прямую связь между визитом Кита Келлога в Киев и временным затишьем в российских ударах по столице доказать сложно. Так считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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«Может, путин решил сымитировать, мол, да не обстреливаю я Киев, это все выдумки, это все украинская пропаганда. Либо на самом деле была совсем другая история, и Киев не был в эти дни в планах по обстрелам», — предполагает эксперт.

Коваленко добавил, что в период визита Келлога в Украину воздушные тревоги в Киеве все равно звучали, пролетали дроны над столицей.

«Такая ситуация не является уникальной, дроны регулярно облетают Киев, направляются на запад страны. Здесь исключительно казино: либо черное, либо красное, либо действительно это имитация путина, пока был Кит Келлог, либо нет. Келлогу нужно было бы остаться в Киеве еще на две недели. Тогда бы мы могли с уверенностью сказать, является ли он защитным щитом для столицы Украины. По графику массированных ударов именно по Киеву Келлог находился как раз после одного из таких ударов. А на восстановление потенциала для налета требуется примерно неделя-полторы», — резюмировал Александр Коваленко.

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Ранее сообщалось, что к осени россия будет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

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