россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно

Российская пропаганда недавно показала завод, где производят ударные беспилотники Geranium delta wing, готовые к запуску по Украине. москва усовершенствовала технологию, предоставленную иранцами, для производства более быстрых и смертоносных версий своих беспилотников Shahed. Они сеяли хаос и страх, появляясь сотнями и убивая десятки мирных жителей. Украина ожидает 1000 каждую ночь в ближайшие месяцы, пишет Sky News. Однако эксперт Дмитрий Снегирев считает, что атаки таким количеством дронов ежедневно нереальны.

россия использует масштаб и количество, чтобы переломить ситуацию против украинцев. Она освоила беспилотники, управляемые тянущимся за ними оптоволокном, которые невозможно глушить.

Александр «Дракар», руководитель отдела разработки новых продуктов на одном из украинских предприятий, показал журналистам прототип оптоволоконной модели своей компании. Он сказал, что она эффективнее, чем у россиян, но добавил: «Россияне начали использовать эту технологию раньше и увеличили производство. Они получили значительную помощь от китайцев — целые фабрики там имеют контракт на поставку волокна исключительно в россию, производя его в огромных количествах». Напомним, что под удар дронов попал завод рф по производству оптоволокна.

Китайские союзники россии, которые утверждают, что придерживаются нейтралитета в войне, также ограничивают украинцам поставки микрочипов и других деталей, жизненно важных для производства дронов. Запад, говорят украинцы, не делает достаточно, чтобы сбалансировать эту угрозу.

Это постоянная гонка, чтобы победить другую сторону, инновации встречаются с еще большими инновациями.

Украинцы говорят, что 80% ударов на поле боя сейчас осуществляются дронами.

Тот, кто будет иметь дроновое преимущество в войне, вероятно, будет иметь преимущество в будущих войнах.

Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», Украина превратила войну в лабораторию оружия будущего, используя вместо танков — дроны и алгоритмы.

