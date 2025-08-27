41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Происшествия

Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины

20:34 27 августа 2025
Виктор Рыжак

За время войны Виктор Рыжак завоевал авторитет среди побратимов, он проявлял мужество, героизм, стойкость, решительность. Однако российские оккупанты убили 45-летнего воина из Бобровицы, сообщают в городском совете:

«Виктор после школы поступил в Институт подготовки кадров для органов прокуратуры Украины Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Получил высшее образование по специальности «Правоведение». В 2001 году начал работу в органах прокуратуры Черниговской области. Но через четыре года уволился по собственному желанию.

В дальнейшем Виктор вел частную юридическую практику. Был преподавателем юридических дисциплин Прилуцкого финансово-правового колледжа. Затем сдал квалификационный экзамен на право на занятие адвокатской деятельностью".

Путь воина Виктор Рыжак начал с 2015 года, поступив на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины.

«Принимал непосредственное участие в боевых действиях. За время военной службы получил боевые награды: орден «Честь и Слава» общественной организации «Союз бойцов и волонтеров АТО «Сила Украины» — 2015 год, награду Президента Украины «За участие в антитеррористической операции» — 2016 год, медаль «Авдеевка. Промзона. Стояли насмерть» общественной организации «Объединение патриотов «Сильные духом» — 2016 год; медаль «За оборону Авдеевки» военно-гражданской администрации г. Авдеевка Донецкой области — 2018 год; орден «Рыцарский Крест Добровольца» Всеукраинского союза ветеранов АТО — 2019 год; знак отличия Командующего объединенными силами «Казацкий Крест» I степени — 2020 год; нагрудный знак «За образцовую службу» Министерства обороны Украины — 2021».

В разгар большой войны Виктор Рыжак продолжал защищать страну. В 2023 году он женился на Анастасии. У пары было много планов, но, к сожалению, не сбылись…

Старший солдат погиб 10 июля 2025 года при выполнении боевого задания во время штурмовых действий в Луганской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе погиб защитник из Черкасской области, который за короткое время потерял родителей и сестру.

Читайте также: Год теплилась надежда: в бою на Донетчине погиб 19-летний старший стрелок

