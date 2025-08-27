Уровень доверия к цифровым платформам зависит от киберзащиты: эксперт о работе онлайн-сервисов

Одним из определяющих факторов стабильной работы финансовых онлайн-сервисов остается кибербезопасность. Ведь с ростом числа пользователей цифровых платформ усиливаются киберугрозы. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на экспертов рынка.

«Кибербезопасность является критически важной для каждой компании, которая работает в онлайн-среде, особенно в финансовых услугах. Для нас как для оператора в индустрии гемблинга безопасность данных клиентов и защита от киберугроз — приоритет номер один. Мы активно внедряем современные технологии, чтобы обеспечить нашим пользователям безопасную среду для игр и финансовых транзакций», — заявил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

По прогнозам аналитиков Cybersecurity Ventures в 2025 году глобальные расходы на кибербезопасность в финансовом секторе превысят 30 млрд долларов. При этом наибольшими вызовами для компаний остаются фишинговые атаки, использование вредоносных программ и внутренние угрозы, в частности утечка данных со стороны персонала.

Среди наиболее эффективных технологий защиты данных участники рынка называют мультифакторную аутентификацию, биометрические системы и использование алгоритмов искусственного интеллекта для выявления мошеннических операций в реальном времени.

Отмечается, что кроме технологических решений, важным условием построения эффективной системы киберзащиты является прозрачность в работе с клиентами, предоставление им инструментов для мониторинга собственных счетов и внедрение систем оповещения о подозрительных операциях.

Учитывая тенденции, в ближайшие годы финансовые онлайн-сервисы будут вынуждены увеличивать инвестиции в киберзащиту, ведь именно от этого будет зависеть уровень доверия пользователей к цифровым платформам, резюмируют участники рынка.

