- 14:01 Четыре простых шага, чтобы убрать желтые пятна с матраса навсегда
- 13:57 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 13:52 Очаровательная подруга невесты: в Сети обсуждают новые фото внучки Софии Ротару
- 13:48 Взрыв в Рязанской области парализовал поставки горючего в москву — СМИ
- 13:22 Пенсия 2025: кто получит надбавки с 1 сентября
- 13:15 Порошенко дал заработать путину: военный Яковлев прокомментировал заявления экс-президента по поводу подрыва «Дружбы»
- 12:59 Разрешили, но не всем: ГПСУ объяснила, кто и при каких условиях сможет пересечь границу
- 12:45 Выехал до или после и солгала ли премьер: в Украине скандал вокруг младшего брата Юлии Свириденко, живущего в Англии
- 12:22 Разочарование года: сеть в шоке от признаний популярного комика
- 12:17 Уровень доверия к цифровым платформам зависит от киберзащиты: эксперт о работе онлайн-сервисов
- 12:09 рф нанесла массированный удар по энергетике и газу: атаковано шесть областей Украины — Минэнерго
- 11:57 Дебаты по гарантиям безопасности для Киева остаются неопределенными, — СМИ
Уровень доверия к цифровым платформам зависит от киберзащиты: эксперт о работе онлайн-сервисов
Одним из определяющих факторов стабильной работы финансовых онлайн-сервисов остается кибербезопасность. Ведь с ростом числа пользователей цифровых платформ усиливаются киберугрозы. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на экспертов рынка.
«Кибербезопасность является критически важной для каждой компании, которая работает в онлайн-среде, особенно в финансовых услугах. Для нас как для оператора в индустрии гемблинга безопасность данных клиентов и защита от киберугроз — приоритет номер один. Мы активно внедряем современные технологии, чтобы обеспечить нашим пользователям безопасную среду для игр и финансовых транзакций», — заявил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.
По прогнозам аналитиков Cybersecurity Ventures в 2025 году глобальные расходы на кибербезопасность в финансовом секторе превысят 30 млрд долларов. При этом наибольшими вызовами для компаний остаются фишинговые атаки, использование вредоносных программ и внутренние угрозы, в частности утечка данных со стороны персонала.
Среди наиболее эффективных технологий защиты данных участники рынка называют мультифакторную аутентификацию, биометрические системы и использование алгоритмов искусственного интеллекта для выявления мошеннических операций в реальном времени.
Отмечается, что кроме технологических решений, важным условием построения эффективной системы киберзащиты является прозрачность в работе с клиентами, предоставление им инструментов для мониторинга собственных счетов и внедрение систем оповещения о подозрительных операциях.
Учитывая тенденции, в ближайшие годы финансовые онлайн-сервисы будут вынуждены увеличивать инвестиции в киберзащиту, ведь именно от этого будет зависеть уровень доверия пользователей к цифровым платформам, резюмируют участники рынка.18
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку