Депутат областного совета Житомирской области, номинальная владелица «Зоря Агро Групп» Ирина Костюшко, у которой есть российский паспорт, возглавляет бизнес, бенефициары которого еще несколько лет назад имели инвестиции в российскую недвижимость и логистику. Новый владелец аграрного бизнеса Павел Бабич — является бывшим топ-менеджером одной из крупнейших страховых компаний россии — «Росгосстрах», которая находится под санкциями США. Об этом говорится в публикации издания «Коротко.Про».

Журналисты отмечают, что среди компаний Костюшко на Житомирщине, у нее есть как минимум две партнерские фирмы. В одной — ООО «Зоря-Стремигород» — Костюшко выступает миноритарным акционером, имея долю в 10%. В другой — ООО «Зоря Агро Групп» — является только директором, без доли собственности. В обоих случаях конечным бенефициаром бизнеса обозначен Павел Петрович Бабич через свою кипрскую компанию Amagere Holdings Limited.

«Павел Бабич — бывший топ-менеджер страховой компании „Провидна“ — дочернего бизнеса российского „Росгосстраха“ в Украине. С января 2025 года акционерное общество называется „Провагроинвест“ — оно инвестирует в агробизнес в Украине и формально не имеет связей с россиянами. Бабич стал уполномоченным лицом компании в 2023 году, а о переформатировании бизнеса было объявлено в ноябре 2024. „Росгосстрах“ — находится под санкциями США с первого дня полномасштабного вторжения, поскольку является одним из ключевых страховщиков для российского военного и государственного сектора, а также сейчас является собственностью государственного ВТБ Банка», - добавляет издание.

В отчете Amagere за 2023 год, который цитируют авторы, кроме данных об инвестициях в украинские агропредприятия, есть пункт об инвестициях в 4 кипрские фирмы: Bazerix Holdings Limited, Meadowbrake Holding Limited, Kastrup Holdings Limited, Dalmau Holding Limited.

Компании занимаются инвестициями в недвижимость в россии.

«Так, Bazerix в 2013 году имела долю в ООО „Санаторий Маяк“ в Сочи. В медиа есть упоминания о том, что впоследствии компания отказалась от достройки объекта на берегу Черного моря. „РГС Недвижимость“ — дочерняя компания Росгосстраха — выступала поручителем по кредиту, который получила строительная фирма „Дана“ на возведение объекта в Сочи. И за это поручительство по кредиту заложила здание самого „Росгосстраха“ в Уфе, столице Башкортостана», — говорится в материале.

«Meadowbrake была учредителем ООО „Сервис-Отель“ в Нижнем Новгороде, которое планировало построить на месте местного отеля „россия“ многофункциональное здание „Волжский откос“, из-за чего долго судилось с местным управлением охраны памятников. В публикациях за 2019 год говорилось о том, что застройщик взял под контроль и другие исторические здания вокруг», — добавляет издание.

Кроме того, Kastrup Holdings участвовала в ООО «Легион-Т», которое застраивало объект в москве на ул. Большой Татарской, 13, строение 19. Также была учредителем ООО «Татарка 19» и ООО «УПДК Маркет». Одним из предыдущих учредителей последней было ООО «Мегаполис», которое в свою очередь, учредил Зураб Гелашвили, который ранее был владельцем Amagere согласно данным украинского реестра. А Dalmau Holding Limited было учредителем в ООО «Оазис», которое застраивало ЖК «Остров мечты» в Сочи. Вместо Dalmau учредителем компании сейчас также является Гелашвили.

«Очевидно, не будет удивительным, что гражданин россии Зураб Гелашвили, который был предыдущим владельцем агрокомпаний, где работает сейчас Костюшко, тоже имеет прямое отношение к «Росгосстраху». Например, в 2014 году он входил в совет директоров негосударственного пенсионного фонда «РГС», — отмечают авторы.

Также он связан с АО «Северный порт». Согласно данным профильных сайтов, это московская компания, которая осуществляет перегрузку с речного транспорта нерудных строительных материалов и их реализацию.

«Для Службы безопасности, которая без особых церемоний заходит в любую компанию, имеющую хоть намеки работы с россиянами или владельцев российских паспортов в учредителях — это очередной повод посетить предприятия Костюшко и Бабича и поинтересоваться, все ли еще инвестируют в проекты в Сочи или в Нижнем Новгороде их компании на солнечном Кипре», — подытоживает издание.

