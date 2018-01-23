﻿

USD 28.88
RSS
медали

Назначены президентские стипендии спортсменам — чемпионам мира и Европы

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 19:20 105

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Президент своим указом назначил стипендии для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

По 12 тыс. гривен стипендии получат чемпионка мира 2017 года, фехтовальщица Ольга Харлан и ее тренер Юрий Марченко, а также чемпион мира, боксер Александр Хижняк и его тренер.

Чемпионы Европы по прыжкам в воду Александр Горшковоз, Максим Долгов, Анна Письменская получат 7 тыс. гривен стипендии. Такое же вознаграждение назначено чемпиону Европы по стрельбе пулевой Павлу Коростылеву, чемпионам Европы по боксу Юрию Шестаку и Виктору Выхристу, чемпионке Европы по велосипедному спорту Яне Беломоиной.

По 9 тыс. гривен стипендии получат серебряные призеры чемпионатов мира по легкой атлетике, спортивной гимнастике, плаванию, вольной борьбе. От семи до четырех тысяч гривен стипендии составляют для бронзовых призеров чемпионатов.

Напомним, в прошлом году боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан названы атлетами года в Украине.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии