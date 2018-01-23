Назначены президентские стипендии спортсменам — чемпионам мира и Европы

Президент своим указом назначил стипендии для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

По 12 тыс. гривен стипендии получат чемпионка мира 2017 года, фехтовальщица Ольга Харлан и ее тренер Юрий Марченко, а также чемпион мира, боксер Александр Хижняк и его тренер.

Чемпионы Европы по прыжкам в воду Александр Горшковоз, Максим Долгов, Анна Письменская получат 7 тыс. гривен стипендии. Такое же вознаграждение назначено чемпиону Европы по стрельбе пулевой Павлу Коростылеву, чемпионам Европы по боксу Юрию Шестаку и Виктору Выхристу, чемпионке Европы по велосипедному спорту Яне Беломоиной.

По 9 тыс. гривен стипендии получат серебряные призеры чемпионатов мира по легкой атлетике, спортивной гимнастике, плаванию, вольной борьбе. От семи до четырех тысяч гривен стипендии составляют для бронзовых призеров чемпионатов.

Напомним, в прошлом году боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан названы атлетами года в Украине.