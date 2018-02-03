Орест Слипак: В Тернополе на «Миф» пришло втрое больше людей, чем помещалось в зале

В кинотеатрах Украины продолжается премьерный показ документальной ленты о жизни, любви и смерти солиста Парижской оперы Василия Слипака с позывным «Миф», снятой украинскими режиссерами Леонидом Кантером и Иваном Яснием. Фильм с аншлагом прошел в Чернигове, Сумах, Харькове, Черкассах, Днепре, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Мариуполе, Николаеве, Одессе.

На днях «Миф» показали в тернопольском кинотеатре «Палац кіно». Во время просмотра многие зрители не сдерживали слез. В зале был и родной брат погибшего, Орест Слипак.

— Я уже не первый раз смотрю эту ленту, — признается «ФАКТАМ» Орест Слипак. — И все равно есть моменты, на которых приходится закрывать глаза: слишком больно. Творческая группа взялась снимать фильм сразу после гибели брата. Когда режиссеры обратились ко мне за помощью — за интервью, за контактами — я поначалу даже не мог понять, зачем это все нужно. Но пошел навстречу, свел их с друзьями и коллегами Василия в Украине и Франции. Конечно, переживал за то, что получится на выходе, но в творческий процесс не влезал: такова была наша изначальная договоренность с Иваном и Леонидом. Я ни разу не пожалел о том, что помогал им: кино получилось очень правдивым. Василий в нем именно такой, каким был в жизни: настоящий, искренний, смелый… Его очень любили люди и продолжают любить: на премьеру в Тернополь пришло втрое больше людей, чем мог вместить зал. Сегодня, 3 февраля, кино будут показывать в нашем родном Львове. Я обязательно приду.

Подробнее о съемках фильма «Миф», о любви, выборе и удивительных фактах из жизни всемирно известного оперного певца Василия Слипака, который бросил Парижскую оперу, ушел добровольцем в АТО, где погиб от снайперской пули, защищая Украину, читайте в «ФАКТАХ».