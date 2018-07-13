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Украина

Сенцова освободят перед встречей Путина с Трампом, — журналист

15:46 13 июля 2018   268
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский журналист Сергей Лойко, ссылаясь на свои «надежные источники», сообщил, что узника Кремля Олега Сенцова, которому в пятницу, 13 июля, исполнилось 42 года и который два месяца держит голодовку, могут освободить «в ближайшие дни».

В то же время российский адвокат Дмитрий Динзе дает на рассмотрение вопроса освобождения Сенцова неделю.

Как сообщает «BBC News Украина», защитник заявил, что президент РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова в связи с прошением о помиловании, направленном мамой политузника.

«Если Песков (пресс-секретарь президента России. — Ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить», — считает адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына.

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