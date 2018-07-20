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Супрун развенчала мифы о давлении: что нужно знать
Каждый третий взрослый украинец имеет повышенное артериальное давление, что увеличивает риск мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности. Об этом в своем Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ссылаясь на врача-кардиолога Ларису Мищенко.
Согласно ее информации, мнение о наследственности артериальной гипертензии является мифом. Для того, чтобы избежать проблемы ваших родителей, нужно соблюдать здоровый образ жизни и периодически контролировать давление.
Также в последнее время наблюдается тенденция к росту частоты гипертензии среди детей и молодежи, что связано с ожирением, малоподвижным образом жизни и вредными привычками. Кроме того, часто болезнь может оставаться не выявленной, поскольку в молодом возрасте на эту проблему не обращают внимания.
Помочь нормализовать давление может постоянный (!) прием лекарств.
Справочно: нормальные показатели артериального давления для взрослого человека — 120/80 мм.рт.ст. Однако в зависимости от возраста, образа жизни, жизненных обстоятельств и прочих индивидуальных факторов эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80.
Напомним, в Украине запретили сразу два лекарства для гипертоников.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”