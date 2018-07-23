Украина

Россия готовит почву для вторжения в Херсонскую область из Крыма: в Украине сделали тревожное заявление

Военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин считает, что в Кремле не оставили планы по захвату новых украинских территорий, контроль над которыми позволил бы России получить свободный доступ по суше в оккупированный ею Крым.

С частичным запуском в эксплуатацию Керченского моста многие проблемы аннексированного полуострова так и остались не решенными. В частности, обеспечения жителей Крыма водой. Но, собственно, это беспокоит оккупантов в последнюю очередь.

«Россия продолжает использовать полуостров исключительно для решения политических интересов. Кремль рассматривает вариант создания искусственных предпосылок, чтобы сложился искусственный повод для привлечения вооруженных сил с целью захвата части юго-восточной территории Херсонской области», — считает эксперт.

По словам Юрия Карина, еще до конца лета оккупанты намерены устроить ряд провокаций и при этом не считаться с жертвами среди мирного населения. «Их могут устроить в местах массового скопления людей: на рынках, в торговых центрах. Главное, чтобы было как можно больше жертв», — утверждает военный обозреватель, не исключающий провокации и на важных инфраструктурных объектах Крыма. По его словам, вину традиционно возложат на преславутую «украинскую ДРГ». Именно такое развитие событий будет поводом для захвата россиянами части Херсонской области.

Кстати, Юрий Карин утверждает, что о чем-то подобном во время визита на полуостров говорил секретарь российского Собеза Николай Патрушев. Мол, угроза дестабилизации обстановки в Крыму высока, украинские власти проводят агрессивную политику, а радикальные организации очень уж активизировались. Не стоят в стороне и представители Меджлиса крымскотатарского народа, лидеры которого были вынуждены покинуть оккупированный Крым.

«Лидеры Меджилиса высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе диверсионно-террористическим актам. А надо понимать, что эти теракты могут развязать Путину руки и оправдать его вторжение в Херсонскую область. И это, кстати, может решить и вопрос с питьевой водой для полуострова», — резюмирует Юрий Карин.

Полный текст интервью с Юрием Кариным читайте на сайте «ФАКТОВ» Россия готовит теракты в Крыму, а у Путина есть план захвата Украины, — военный обозреватель.

Фото с сайта crimea.ria.ru