Россия готовит теракты в Крыму, а у Путина есть план захвата Украины, — военный обозреватель

Украина

С приближением выборов президента и Верховной Рады Кремль будет разыгрывать новую карту: попытается посадить «своего» человека на Банковую, а в парламент провести как можно больше «нужных» людей. В чем опасность такого сценария, а также какими кровавыми провокациями в Крыму и на Донбассе это будет сопровождаться, рассказал «ФАКТАМ» военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

— Чемпионат мира по футболу в России закончился. Горячая пора, лето. Как вы думаете, готовится ли Путин к масштабному обострению на Донбассе?

— Обострение может произойти в любую минуту. У России хватает для этого средств и возможностей. Как-то привязывать именно к чемпионату мира по футболу я бы не стал. Чемпионат больше использовался Путиным для создания положительного образа страны, как средство пропаганды. Но во время этого спортивного события на Донбассе, например, было объявлено «хлебное перемирие», которое многократно нарушалось. Однако мы сейчас не говорим об обострении военном. Для Путина военная операция против Украины накануне выборов, чтобы повлиять на их результат, уже не столь актуальна. Скоро в Украине будут выборы, и главная задача для Кремля — привести во власть пророссийские силы.

— Каким образом?

— Путин будет использовать все возможности для этого. Он прекрасно понимает, что наши выборы для него — последний шанс удержать Украину. Будут подкупы, будет массовая агитация за «нужных» кандидатов. Если мы сейчас выстоим, после этих выборов будем еще дальше от России.

— Вопрос Крыма для России остается очень важным. Надежды многих крымчан на улучшение жизни после оккупации не оправдались. Да еще и проблемы с питьевой водой… В Кремле же понимают: с этим нужно что-то делать. И причем срочно. Может ли Путин пойти на то, чтобы прорвать сухопутный коридор с Донбасса в Крым, в Херсонскую область?

— Предпосылки для этого делаются. Россия продолжает использовать Крым исключительно для решения политических интересов, и потребности населения ее не интересуют. Кремль рассматривает вариант создания искусственных предпосылок, чтобы сложился искусственный повод для привлечения вооруженных сил с целью захвата части юго-восточной территории Херсонской области.

У нас есть такая информация, что в ближайшее время (конец июля — начало августа) в Крыму планируется провести ряд провокаций, в том числе террористических актов против гражданского населения с большим количеством жертв. Атаки могут быть произведены на общественные места с большим скоплением людей. Например, рынки, торговые центры. Возможны теракты и на объектах инфраструктуры — пунктах водоснабжения, складах с горючим. Главное, чтобы было как можно больше жертв. А потом во всем этом обвинят «кровавую хунту», украинские диверсионные группы. И будет повод для прорыва вооруженных сил России на территорию Херсонской области. Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев уже намекнул на это во время своего визита в Севастополь. Он сказал, что в настоящее время существует высокая угроза дестабилизации обстановки в Крыму в результате агрессивной политики украинских властей и членов радикально настроенных проукраинских организаций. Кроме того, со слов Патрушева, лидеры Меджилиса крымско-татарского народа, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе диверсионно-террористическим актам. А надо понимать, что эти теракты могут развязать Путину руки и оправдать его вторжение в Херсонскую область. И это, кстати, может решить и вопрос с питьевой водой для полуострова.

— Давайте еще остановимся на Крыме. Вот, например, Крымский мост запустили, но поступает разная информация, что его стараются не нагружать в полную силу. Связано ли это с тем, что есть проблемы с конструкцией? Действительно ли он построен на века или существует угроза разрушения?

— Крымский мост — это скорее инструмент пропаганды, а не часть инфраструктуры. Его открытие прошло с помпой — в приступе всеобщей эйфории. Но посмотрите, что пишут в российских СМИ. В течение 16 дней после его открытия по мосту проезжало 13 тысяч автомобилей в день. Неделю спустя сообщается, что по мосту уже проехало 300 тысяч автомобилей, то есть — 468 в час. В разгар туристического сезона такие цифры не впечатляют.

На самом деле Крымский мост не решил проблем с поставкой товаров на полуостров, туристов особо больше не стало. Мост эксплуатируется россиянами сейчас фактически в аварийном режиме. При его строительстве не был соблюден регламент безопасности.

— Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в последнее время давно не появляется на публике. С ним что-то случилось? У вас есть какая-то информация об этом?

— А что может случиться с человеком, которого охраняет такое большое количество вооруженных людей? Я думаю, не стоит искать какую-либо сенсацию в том, что Захарченко так долго не появляется на публике. Скорее всего, он просто, как говорится, «забухал». Появится. Никуда не денется.