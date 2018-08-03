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Задержан подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. Он пообещал, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, предоставит более детальную информацию в ближайшее время.
Кстати, в пятницу, 3 августа, советнице херсонского мэра Гандзюк, на вылили около литра серной кислоты, сделали первую операцию на руке. Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил пострадавшую в столичном ожоговом центре и, услышав ее версию о причинах нападения, решение передать следствие в центральный аппарат СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подтвердилась информация о том, что за Гандзюк несколько дней следили перед тем, как совершить нападение — предполагаемого исполнителя преступления видели неподалеку от советницы херсонского мэра, когда она приезжала в Киев. Сама активистка говорила, что была готова к подобному инциденту. «Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали. Я не боюсь — это часть моей работы», — заявляла Екатерина Гандзюк.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”