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Украина

Задержан подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк

17:12 3 августа 2018   227
Екатерина Гандзюк
Инф. «ФАКТОВ»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. Он пообещал, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, предоставит более детальную информацию в ближайшее время.

Кстати, в пятницу, 3 августа, советнице херсонского мэра Гандзюк, на вылили около литра серной кислоты, сделали первую операцию на руке. Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил пострадавшую в столичном ожоговом центре и, услышав ее версию о причинах нападения, решение передать следствие в центральный аппарат СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подтвердилась информация о том, что за Гандзюк несколько дней следили перед тем, как совершить нападение — предполагаемого исполнителя преступления видели неподалеку от советницы херсонского мэра, когда она приезжала в Киев. Сама активистка говорила, что была готова к подобному инциденту. «Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали. Я не боюсь — это часть моей работы», — заявляла Екатерина Гандзюк.

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