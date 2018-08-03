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Луценко посетил облитую кислотой активистку Гандзюк и рассказал о ее состоянии
Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил в столичном ожоговом центре херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, пострадавшую от концентрированной серной кислоты. Об этом Луценко написал в Facebook.
По словам Луценко, услышав версии женщины о причинах нападения на нее, он принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ.
Кроме того, на ближайшие дни запланировано проведение координационного совещания правоохранительных структур в связи с серией нападений на общественных активистов.
«Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух ее, как всегда, несгибаем», — написал генпрокурор по итогам визита.
Напомним, Екатерину Гандзюк, получившую ожоги 30% тела 31 июля, вечером 1 августа экстренно доставили санитарным самолетом в Киев. Сама она заявила, что перед нападением за ней несколько дней следили. В полиции показали фоторобот мужчины, который мог быть нападавшим.
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