Украина

Луценко посетил облитую кислотой активистку Гандзюк и рассказал о ее состоянии

Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил в столичном ожоговом центре херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, пострадавшую от концентрированной серной кислоты. Об этом Луценко написал в Facebook.

По словам Луценко, услышав версии женщины о причинах нападения на нее, он принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ.

Кроме того, на ближайшие дни запланировано проведение координационного совещания правоохранительных структур в связи с серией нападений на общественных активистов.

«Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух ее, как всегда, несгибаем», — написал генпрокурор по итогам визита.

Напомним, Екатерину Гандзюк, получившую ожоги 30% тела 31 июля, вечером 1 августа экстренно доставили санитарным самолетом в Киев. Сама она заявила, что перед нападением за ней несколько дней следили. В полиции показали фоторобот мужчины, который мог быть нападавшим.

