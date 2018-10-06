"Фаны Гарри Поттера": как российские тролли используют британских подростков

Мир

Российские интернет-тролли отрабатывают новую методику в сети — они создают фейковые посты со знаменитостями для распространения «прокремлевской» пропаганды в социальных сетях. По информации The Times, речь идет, например, об использовании имен актеров «поттерианы».

Издание пишет, что российские интернет-тролли позиционировались как поклонники Гарри Поттера и использовали фото знаменитостей.

В результате тысячи молодых британцев оказались подписаны на финансируемый Кремлем YouTube-канал Блю Питер (the Blue Peter of Russian propaganda), который пытался создать путаницу в информации об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Отмечается, что реальные масштабы российской кампании по дезинформации были разоблачены после анализа более чем трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, собранных американскими исследователями.

Напомним, провальная попытка отравления Скрипалей в Британии привела к катастрофе всей российской разведки.

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