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"Фаны Гарри Поттера": как российские тролли используют британских подростков
Российские интернет-тролли отрабатывают новую методику в сети — они создают фейковые посты со знаменитостями для распространения «прокремлевской» пропаганды в социальных сетях. По информации The Times, речь идет, например, об использовании имен актеров «поттерианы».
Издание пишет, что российские интернет-тролли позиционировались как поклонники Гарри Поттера и использовали фото знаменитостей.
В результате тысячи молодых британцев оказались подписаны на финансируемый Кремлем YouTube-канал Блю Питер (the Blue Peter of Russian propaganda), который пытался создать путаницу в информации об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Отмечается, что реальные масштабы российской кампании по дезинформации были разоблачены после анализа более чем трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, собранных американскими исследователями.
Напомним, провальная попытка отравления Скрипалей в Британии привела к катастрофе всей российской разведки.
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