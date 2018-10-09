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Корь наступает: названы самые "больные" области в Украине
Больше всего случаев кори зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Такие данные приводит Министерство здравоохранения во вторник, 9 октября.
По данным ведомства, в течение 40-й недели текущего года в Украине зафиксировало на 3% больше случаев заболевания корью.
«По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ, в течение 40-й недели 2018 года корью заболели 554 человека — 157 взрослых и 397 детей. Это на 3% больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
Больше всего случаев кори зафиксировали во Львовской области. Там из 6460 заболевших — 1994 взрослых и 4466 детей. В Закарпатье болеют: 601 взрослый и 2548 детей. В Ивано-Франковской области корь поразила 858 взрослых и 2171 ребенка.
Далее идут Одесская область (2467 человек: 1241 взрослый и 1226 детей), Киев (2250 человек: 1419 взрослых и 831 ребенок) и Тернопольская область (1219 человек: 668 взрослых и 1151 ребенок).
Отмечается, что с начала года корью в Украине заболели 32 489 человек, среди которых 19 476 детей. От осложнений этой инфекции умерло 14 человек: 10 детей и четверо взрослых.
Напомним, в начале октября во Львовской области из-за осложнений кори скончался трехлетний мальчик. Это уже вторая вызванная корью смерть ребенка на Львовщине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что учебный год в Винницкой области начался со вспышки кори. В поселке Тывров с 1 сентября корью заболели 28 школьников в возрасте 10−14 лет. Все из заразившихся либо не были вакцинированы вообще, либо не успели пройти ревакцинацию. А в селе Горонда Мукачевского района Закарпатья из-за вспышки кори закрыли школу.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.