- 13:44 "Нова пошта" серьезно изменила правила доставки посылок: что нужно знать
- 13:42 Спасатели просят два месяца на очистку территории возле арсенала под Ичней
- 13:39 В Болгарии заявили о раскрытии убийства известной журналистки
- 13:30 Макгрегору запретили драться после поражения от Нурмагомедова
- 13:21 Украина не пустит на президентские выборы наблюдателей от СНГ
- 13:21 "Серый кардинал" Путина неожиданно встретился с главарем "ДНР"
- 13:05 Взрывы в Ичне: правительство приняло решение о выплате матпомощи пострадавшим
- 13:04 Италия – Украина: обновленные прогнозы букмекеров на матч в Генуе
- 12:54 Рыбаки неделю дрейфовали на плоту после того, как их лодку потопила двухметровая рыба
- 12:53 Полторак заявил об атаке на арсенал под Ичней
Часть большого плана: эксперт озвучил цель Путина со взрывами на арсеналах в Украине
Дестабилизация ситуации в Украине с использованием, в том числе, и резонанса от диверсии на арсенале под Ичней, является целью России. Москва стремится подорвать доверие украинцев к действующей власти и привести к власти в стране пророссийских политиков.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Цель — возврат Украины под влияние Москвы, — отметил он. — Кремль попытается на выборах привести к власти пророссийского кандидата, создать пророссийское большинство в парламенте, чтобы интегрировать оккупированные территории на своих условиях с правом широкой федерализации».
Генерал также считает, что наряду с этим Москва продолжит попытки заблокировать все евроатлантические интеграционные процессы в Украине. По его мнению, противодействие России в предоставлении Украине Томоса также является частью плана по дестабилизации в стране.
В случае получения украинской церковью независимости Кремль лишится важного идеологического рычага ведения гибридной войны. «А роль так называемого Московского патриархата нам всем известна: начиная с освящения знамен Гиркина и Моторолы и заканчивая прямым участием так называемых священнослужителей в боевых действиях. Поэтому у Москвы и «подгорает», — заявил генерал-лейтенант.
Полный текст интервью с Игорем Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео с высоты птичьего полета с места ЧП в Черниговской области на арсенале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?