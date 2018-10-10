Происшествия

Часть большого плана: эксперт озвучил цель Путина со взрывами на арсеналах в Украине

Дестабилизация ситуации в Украине с использованием, в том числе, и резонанса от диверсии на арсенале под Ичней, является целью России. Москва стремится подорвать доверие украинцев к действующей власти и привести к власти в стране пророссийских политиков.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Цель — возврат Украины под влияние Москвы, — отметил он. — Кремль попытается на выборах привести к власти пророссийского кандидата, создать пророссийское большинство в парламенте, чтобы интегрировать оккупированные территории на своих условиях с правом широкой федерализации».

Генерал также считает, что наряду с этим Москва продолжит попытки заблокировать все евроатлантические интеграционные процессы в Украине. По его мнению, противодействие России в предоставлении Украине Томоса также является частью плана по дестабилизации в стране.

В случае получения украинской церковью независимости Кремль лишится важного идеологического рычага ведения гибридной войны. «А роль так называемого Московского патриархата нам всем известна: начиная с освящения знамен Гиркина и Моторолы и заканчивая прямым участием так называемых священнослужителей в боевых действиях. Поэтому у Москвы и «подгорает», — заявил генерал-лейтенант.

Полный текст интервью с Игорем Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео с высоты птичьего полета с места ЧП в Черниговской области на арсенале.

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