Операцию по ликвидации Скрипаля россияне готовили самонадеянно и нахально, — генерал Скибинецкий

Политика

4 марта 2018 года на скамейке в центре британского Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ 67-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Немного позже выяснилось, что их отравили разработанным в секретных лабораториях СССР и России нервно-паралитическим веществом «Новичок». История отравления Сергея Скрипаля и его дочери вызвала большой международный скандал, его результатом стало введение антироссийских санкций.

О Скрипале известно следующее. В декабре 2004 года его арестовала ФСБ РФ, обвинив в шпионаже в пользу Лондона и государственной измене. В 2006 году двойного агента осудили на 13 лет колонии строгого режима и лишили воинского звания и всех наград. В 2010 году Путин помиловал Скрипаля и еще трех человек, отбывавших наказание за сотрудничество с западными спецслужбами. Их обменяли на десятерых разоблаченных российских шпионов, задержанных в США в июне того же года. С тех пор Скрипаль проживал в Солсбери. Там он читал курсантам военных академий лекции о российской военной разведке и давал консультации по вопросам, в которых хорошо разбирался.

Почему его решили устранить, еще предстоит выяснить. 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых «отравителей». Ими оказались два «туриста», прилетевшие в страну по паспортам, выданным на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. 3—4 марта они дважды посетили Солсбери, причем 3 марта днем были замечены недалеко от дома Скрипаля. Вечером следующего дня ближайшим рейсом вылетели из Лондона.



* История отравления Сергея Скрипаля и его дочери вызвала большой международный скандал, его результатом стало введение антироссийских санкций

Вскоре аналитики группы Bellingcat и российского издания The Insider сообщили, что Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Они просмотрели фото выпускников (2001—2003 годов) военных училищ — именно тех, где курсантов готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. На сайте Дальневосточного военного училища имени Рокоссовского, опубликовавшего список выпускников, ставших героями России, нашли человека, похожего на Боширова. Судя по информации из открытых источников, Чепига служил в Чечне. Еще его имя обнаружилось в одной адресной базе данных в Хабаровске в 2003—2005 годах (данные совпадают с адресом военной части из 14-й бригады спецназа ГРУ; выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила это).

Чепига — полковник ГРУ, которому в 2014 году Путин вручил высшую государственную награду. Настоящее имя Петрова установили буквально на днях. Это офицер ГРУ Александр Мишкин.

1 октября бывший журналист российского «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, спешно покинувший Россию 29 сентября из-за возможного преследования, заявил, что Чепига якобы участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

На следующий день в Великобритании и США вышла книга «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона». Ее написал известный британский журналист Марк Урбан, который специализируется на освещении деятельности разведслужб. Урбан несколько раз (до покушения) встречался со Скрипалем. Тот сказал журналисту: «Я боюсь Путина. Мы все, кто служил в ГРУ и ФСБ, боимся Путина».

Урбан пишет, что Скрипаль передал британской разведке MI-6 ценную информацию о российских агентах на Западе и о преступной коррупционной схеме 1990-х годов, прямо ведущей к Николаю Патрушеву, очень влиятельному человеку из ближайшего круга Путина. Именно Патрушев занял пост главы ФСБ, когда Путин стал президентом России. С 2008 года он секретарь Совета безопасности России.

Еще Урбан написал, что, возможно, Скрипаль контактировал с СБУ — вероятно, консультировал, как может действовать ГРУ на востоке Украины. Хотя есть сведения, что Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.

3 октября российские СМИ написали, что Путин назвал Скрипаля «просто подонком» и «предателем Родины» и обвинил Великобританию в том, что она не желает воспользоваться российской помощью в расследовании этого дела и не предоставляет никаких документов.

В общем, в этой запутанной истории очень много вопросов. И хотя ответы на некоторые мы уже знаем, темных пятен еще больше.

О нюансах этого дела «ФАКТЫ» поговорили с бывшим начальником Главного управления контрразведки, первым заместителем главы СБУ, заместителем руководителя комитета по разведке при президенте Украины генерал-лейтенантом СБУ Александром Скибинецким .

— Александр Матвеевич, понятно, что у «Боширова» и «Петрова» изначально что-то пошло не так. Плюс ко всему после того, как они были идентифицированы, начались совершенно нелогичные, нелепые и непонятные телодвижения, вызывающие по меньшей мере недоумение. Как-то плохо все срежиссировано, правда? Халтура какая-то, ей-Богу.

— На мой взгляд, вообще никакой режиссуры не было. В какой-то момент пошла сплошная импровизация, причем неудачная, как и сама операция, которую проводило Главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации. Она провалена.

— Это свидетельствует о непрофессионализме спецслужб России?

— Прежде всего об их переоценке собственных возможностей и недооценке контрразведывательных возможностей Великобритании и западных стран. Из-за этой самонадеянности и случились проколы.

Скажу простым языком: российские спецслужбы обнаглели. Они перестали считаться с обстоятельствами и с тем, что на дворе XXI век. Сегодня никакую, даже самую мельчайшую деталь нельзя сохранить в тайне, ведь мы живем в информационном поле, которое покрывает всю планету.

После того как была установлена причастность этой пары к отравлению, началась нервозная реакция. С одной стороны, в России не знали, что делать, куда бежать и как объясняться. С другой — их поведение говорит о том, что они довольно наплевательски относятся к реакции международного сообщества на их действия. Они ее просто игнорируют.

Москва продолжает упорно отрицать очевидные факты. МИД заявил об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании, что «Лондон до сих пор не представил никаких доказательств причастности россиян к событиям в Солсбери, кроме записей с камер видеонаблюдения». Путин вообще сказал, что «Скрипаль подонок». Еще появилось злополучное интервью на Russia Today (16 сентября оба фигуранта 25 минут разговаривали с руководителем канала. — Авт.).



* «Сегодня никакую, даже самую мельчайшую деталь нельзя сохранить в тайне, ведь мы живем в информационном поле, которое покрывает всю планету», — говорит Александр Скибинецкий

— Во время интервью собеседники одиозной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян выглядели смущенными, встревоженными и растерянными. Они отвергли все обвинения в свой адрес. Мол, друзья им посоветовали «посетить этот прекрасный город» и посмотреть на «знаменитый во всей Европе собор со 123-метровым шпилем и первыми в мире часами», они никакие не сотрудники ГРУ, а большие специалисты по здоровому образу жизни — распространяют закупленное за рубежом спортивное питание и витамины. Однако отказались раскрыть подробности совместного бизнеса.

— Это можно даже не обсуждать. Какие они предприниматели? Где их деловые партнеры? Почему те не возмущаются из-за обвинений в адрес коллег? Где эти тренеры, эти спортивные магазины, которые получают их товары? Какие тупые попытки оправдаться, какое жалкое блеяние этих двух «туристов»! С профессиональной точки зрения это вызывает горький смех.

— Внимательные зрители заметили, что не было ни одного кадра, где они сидели бы втроем. Есть отдельно Симоньян и отдельно «Боширов» с «Петровым». Зачем понадобилось такое интервью?

— 12 сентября, спустя неделю после того, как британцы назвали имена предполагаемых отравителей Скрипаля, Путин объявил, что «мы их нашли», что «это гражданские люди», что «ничего там особенного и криминального нет», «надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут». После этого их быстро вытащили и усадили перед камерами. Думаю, это было еще одно ошибочное решение.

— «Петров» и «Боширов» заявили, что опасаются за свою жизнь и безопасность близких и надеются на извинения британских властей. В их рассказе много нестыковок. Они говорят о снеге по колено, ливне со снегом, промоченных ногах. Пользователи соцсетей пишут, что была неплохая погода, лишь кратковременный дождь. Они говорят о транспортном коллапсе в те дни, а тот начался 28 февраля, пик был 1—2 марта. То есть ложь на каждом шагу.

— Да просто засуетились ребята, и получается все хуже и хуже. Все это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что операция готовилась без учета теперешних реалий, то есть самонадеянно, самоуверенно и нахально.

— Плюс пресловутый русский авось…

— …с которым никак не расстанутся россияне. Впрочем, мы иногда тоже.

— Группа «Информационное сопротивление» детально изучила «туристические» маршруты «солсберийских отравителей» с 2016 по 2018 год и заметила любопытную закономерность: «туристы» удивительным образом оказывались в тех местах, где потом случались различные теракты, политические скандалы, масштабные акции протеста. То есть их поездки совпадают с событиями, имеющими важное значение для Кремля.

— Можно строить разные версии и теории об их причастности к тем или иным событиям, но без убедительных фактов сложно судить. Безусловно, такие совпадения наводят на размышления, но утверждать что-то пока трудно.

— Тем не менее получается, что этот тандем был очень востребован. Они побывали во многих странах — Нидерландах, Израиле, Великобритании, Франции, Швейцарии.

— Это же сотрудники военной разведки Генштаба. Их поездки за границу никак не могут быть связаны ни с отпусками, ни с туризмом, ни с частными делами — ни с чем. Какие-то спецзадания выполняли. Это могла быть, скажем, разведка каких-то объектов, по которым готовили операции, охота за какими-то людьми, установление, где эти люди находятся, изучение обстановки вокруг них. Можно целый ряд предположений выдвинуть.



* «Боширов» и «Петров» в студии российского пропагандистского канала Russia Tuday

— Поговорим о герое России Чепиге или как там его на самом деле зовут.

— Кстати, знаете, что такое чепига? На украинском языке это деревянная ручка плуга.

— Опять хотят вывести всех на «украинский след».

— Такая мысль напрашивается. На начальной стадии они попытались Украину как-то приплести к «Новичку». Но вяло, эта их версия не получила развития.

— Героя России не присваивают кому попало. Может, Чепига действительно участвовал в «эвакуации» Януковича из Межигорья в Крым, а потом в Россию?

— Скептически отношусь ко всем новым версиям. Вот уже и турки Чепигу вычислили (турецкое информагентство Haber Turk на днях опубликовало информацию, что в 2015 году Чепига был одним из ликвидаторов чеченского полевого командира Едельгериева; что Чепига тогда был «Андреем Шолховым»; причем есть предположение, что ему сделали легкую пластическую операцию. — Авт.). Посмотрел на снимки — не вижу схожести. Сейчас будут всякие конспирологические версии появляться, многие будут выдавать за сенсации какие-то свои соображения.

Что такого сделал Чепига, что позволило Путину столь высоко оценить его подвиг, не знаю. Трудно сказать. Могло быть что угодно во время событий в Крыму, на Донбассе, в Чечне, в Сирии или еще где-то. Пока мы имеем факт, что это опытный разведчик, специалист по так называемым спецоперациям. А это широкий спектр: убийства, отравления, взрывы, похищения — что угодно. Где-то он себя проявил.

— Но в Солсбери, согласитесь, была абсолютно топорная работа.

— Это говорит о том, что история с Литвиненко (полковник ФСБ умер в 2006 году в Лондоне от отравления полонием. — Авт.) россиян ничему не научила. Отравителей все равно нашли, хотя тогда их пришлось искать дольше, а тут буквально по горячим следам схватили за руку.

— Есть еще версия, что эпопея с Чепигой служит для того, чтобы отвлечь внимание от второго участника — «Петрова». Она не лишена оснований?

— Давайте посмотрим на ситуацию без конспирологических теорий. «Эпопея» с Чепигой развивается лишь потому, что он попал под разоблачение первым. Его напарник вряд ли является таким выдающимся «героем России», что его нужно прикрывать отвлечением внимания на Чепигу. Что-то мне подсказывает, что до «Петрова» у англичан просто не дошла очередь, но обязательно дойдет (когда мы беседовали, еще не было известно, что аналитики Bellingcat огласили имя «Петрова». — Авт.).

— Великобритания получила европейский ордер на задержание этих россиян. Что дальше?

— Россия их точно не выдаст. Согласно российским законам, это государство не выдает своих граждан чужому правосудию.

— Какой может быть их судьба?

— Отравитель Литвиненко Андрей Луговой через год после трагедии стал депутатом Госдумы.

— То есть мы увидим их в Госдуме?

— Вряд ли.

— «Боширов» и «Петров» могут быть ликвидированы? Что по правилам «конторы» делают с людьми, которые прокололись или что-то сделали не так?

— ЧП такого масштаба в моей практике не было. Обычно в нормальной цивилизованной спецслужбе для исполнителей, организаторов, ответственных лиц, если операция провалена, естественно, наступают какие-то последствия.

В Украине нет таких террористических традиций, как ликвидация сотрудников спецслужб. Не представляю, чтобы человеку поставили задачу кого-то убить, а потом — кому-то убить этого исполнителя.

Не знаю, как в России с ними поступят. Допускаю все что угодно. В зависимости от того, какие решения будут приняты на самом верху. Но, думаю, маловероятно, что в такой обстановке, когда все — российское руководство во главе с Путиным, МИД, военные структуры — блефуют и нагло выставляют требования и делают заявления, они будут сдавать и уничтожать своих, тем более таких «заслуженных». Наверное, не так просто спрятать концы в воду. Лугового же не ликвидировали.

— Если верить россиянам, они вообще не знают, где может «выстрелить» их хим­оружие. Тогда логичный вопрос: как они контролируют все, например, ядерное оружие?

— Да это просто несерьезно. Все они знают прекрасно. Это же режимные лаборатории. Производство и исследования засекречены по самому максимуму. К тому же «Новичок» чрезвычайно опасен, так что наверняка организованы тройные заграждения, охрана, меры безопасности. Верить, что где-то завалялись какие-то емкости, о которых никто не знает и о которых забыли, а потом их вдруг кто-то нашел, — абсурд. Такого не может быть, это исключено.

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— Мы до конца так и не знаем, ставилась ли задача полной ликвидации Скрипаля или хотели «пошуметь и попугать».

— Не думаю, что такими смертельно опасными веществами пугают. Ими травят. Не дотравили — значит, что-то не сработало, не те химические реакции произошли. Есть же версия, что виной всему влажный воздух. Может, помогла своевременно оказанная помощь.

— Главный вопрос. Такие же персонажи ведь могут «путешествовать» и по Украине?

— Вне всяких сомнений. К тому же здесь наверняка много невыявленных законсервированных ячеек. В момент «Ч» они по команде «просыпаются» и начинают действовать в соответствии с предусмотренным планом. Это стиль работы ГРУ.

Главная его специализация — не столько политическая или, скажем, научно-техническая разведка (похищение чужих секретов) в чистом виде, сколько деструкция, дестабилизация обстановки, хаос, разрушение инфраструктуры и тылов противника, подрыв его морального состояния. Поэтому когда Кремль примет решение всерьез начать здесь дестабилизацию, ГРУ будут даны все карты в руки.

— Многих очень тревожит, что после получения томоса могут начаться массовые беспорядки.

— Россияне будут их провоцировать, причем с попыткой раскрутить до кровавых столкновений в масштабах страны. И не надо успокаивать себя, что такое не произойдет.

Чтобы создать хаос, они будут использовать все: религиозную почву, политическое противостояние на выборах, экономические неурядицы, повышение тарифов. Очень сложно этому сопротивляться просто разъяснительной работой.

Тревожно, конечно. Многое будет зависеть от того, как сработает наша правоохранительная система, как будет организовано отслеживание потенциально опасных действий спецслужб страны-агрессора, выявление российской агентуры, работа на упреждение. СБУ и остальные силовые органы должны быть начеку.

К тому же много организационных вопросов. Если, скажем, мы ведем речь о религиозном аспекте, следует хорошо подумать, как обеспечить спокойствие и порядок во время процессов создания поместной церкви, чтобы не было подыгрывания российским планам. Россиянам очень выгодно обострение на религиозной почве.

Мы с вами гипотетически обсуждаем возможные попытки проведения подрывных акций. Надеюсь, сможем им противостоять. Контрразведка работает, хотя, конечно, много еще предстоит сделать. Вижу, что эта служба довольно основательно перестроилась за последние годы и наращивает эффективность. Сегодня надо быстро принимать решения и быстро реагировать, потому что работа идет в реальных боевых условиях.

Мы имеем дело с очень серьезным и опытным противником. Тем не менее верю, что все будет хорошо.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», США обвинили семерых офицеров ГРУ России в масштабных кибератаках. Кроме того, Нидерланды выступили с громкими обвинениями в адрес спецслужб Путина, которые пытались украсть данные по расследованию катастрофы МН17.

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