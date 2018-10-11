Сплошная неудачная импровизация: генерал о "работе" отравителей Скрипаля

Украина

Операция с участием российских «грушников» «Боширова» и «Петрова», которые в Солсбери отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, была неудачная и провалилась. Ее организация говорит о переоценке российскими спецслужбами собственных возможностей и недооценке контрразведывательных возможностей Великобритании и западных стран.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший начальником Главного управления контрразведки, первый заместитель главы СБУ, заместитель руководителя комитета по разведке при президенте Украины генерал-лейтенант СБУ Александр Скибинецкий. По его словам, после того, как «Боширов» и «Петров» были разоблачены, пошла сплошная импровизация, причем неудачная, как и сама операция, которую проводило Главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации. «Она была провалена», — заявил Александо Скибинецкий.

«Скажу простым языком: российские спецслужбы обнаглели. Они перестали считаться с обстоятельствами и с тем, что на дворе XXI век. Сегодня никакую, даже самую мельчайшую деталь, нельзя сохранить в тайне, ведь мы живем в информационном поле, которое покрывает всю планету», — отметил он.

Александр Скибинецкий констатировал, что после установления личности грушников, в России началась «нервозная реакция»: «С одной стороны, в России не знали, что делать, куда бежать и как объясняться. С другой — их поведение говорит о том, что они довольно наплевательски относятся к реакции международного сообщества на их действия. Они ее просто игнорируют».

По его словам, Москва продолжает упорно отрицать очевидные факты, МИД РФ заявляет об «информационных манипуляциях» и отсутствии доказательств… «А Путин вообще сказал, что «Скрипаль — подонок», — добавил Александр Скибинецкий.

Полный текст интервью с генерал-лейтенантом СБУ читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Операцию по ликвидации Скрипаля россияне готовили самонадеянно и нахально».

Кроме засветившихся в деле о «Новичке» россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (опознанных как агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига) в СМИ всплыло имя третьего россиянина, тоже, возможно, причастного к отравлению в Солсбери. Предполагается, что в операции участвовал еще и 45-летний Сергей Федотов.

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