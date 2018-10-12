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В Украине показали новую мощную РЛС для ВСУ
В Украине разработали мощный мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра «Харза». РЛС способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями. Ранее в ВПК показали новый ракетный катер для ВМС «Лань».
Как сообщают в «Укроборонпроме», комплекс на выставке «Оружие и безопасность представила входящая в концерн фирма «Прогресс». Сообщается, что комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов от нападения диверсионных групп и беспилотников. Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения, что позволяет РЛС работать круглосуточно и при любой погоде.
«Харза» позволяет отследить потенциальные угрозы на расстоянии, позволяющие их заранее уничтожить или обезвредить. Так, небольшой БПЛА РЛС комплекса способна «увидеть» на расстоянии 7 км, человека — 18 км, а крупные объекты (автомобиль или самолет) — 30 км. Сообщается, что «Харза» может одновременно «вести» 200 целей в режиме онлайн.
Комплекс очень мобилен — он располагается на одноосном автомобильном прицепе, а для приведения «Харзы» в активное состояние необходимо лишь 7 минут.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине приняли на вооружение новый мощный ракетный комплекс «Ольха»
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