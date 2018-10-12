Ровно 70 лет назад построили газопровод «Дашава — Киев», по которому газ шел из Украины в Россию

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 11—17 ОКТЯБРЯ

11 октября 1958 г. С космодрома Байконур предпринята попытка пуска автоматической межпланетной станции «Е-1—2» в сторону Луны. Но ракетоноситель потерпел аварию вскоре после старта и взорвался.

12 октября 1999 г. В Сараево родился 6-миллиардный житель Земли. В настоящий момент численность населения Земли превышает 7,6 миллиарда человек.

13 октября 1938 г. Поэт Осип Мандельштам отправлен в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в «контрреволюционной деятельности». А 27 декабря в ГУЛАГе поэт умер.

16 октября 1813 г. Началась «Битва народов», в которой Наполеон потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.

16 октября 1918 г. Украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества.

17 октября 1918 г. Венгрия провозгласила независимость от Австрии.



Было время, когда Украина, а не Россия, поставляла газ всем вокруг. Но со временем старые месторождения опустели, а новые не развивались. Россия, шантажирующая Украину этим необходимым топливом, первый газ получила именно из нашей страны.

О крупных запасах газа в районе Дашавы и Стрыя узнали в начале прошлого века. Когда жители Прикарпатья копали подвалы, место, где начиналась работа, вдруг взрывалось. После нескольких таких трагических случаев геологи заинтересовались этой местностью и начали проводить разведку. В 1921 году в городке Дашава Львовской области была запущена в действие первая газовая скважина. А через год сооружен газопровод «Дашава —Стрый», который позже продлили к Дрогобычу. Через семь лет запустили еще две магистрали: «Дашава —Львов» и «Стрый — Моршин — Долина — Выгода».

В 1940 году Украина добывала 495,1 миллиона кубометров газа, а Россия — 209,9 миллиона кубометров. Российская Федерация обогнала УССР в газодобыче только после Второй мировой войны. На то время в Советском Союзе было разведано 15,2 миллиарда кубометров газа. Из них в Украине — 9 миллиардов. В 1946 году началось строительство газовой ветви «Дашава — Киев», а через два года она была готова к транспортировке топлива. В 1948 году природный газ из этой трубы получил и Тернополь. Было создано Управление по эксплуатации газопровода «Дашава — Киев», которое имело в своем составе 5 районных управлений в городах Тернополь, Красилов, Бердичев, Киев и в селе Гнездичев. Этот день считается днем рождения нынешнего «Киевтрансгаза».

О газе в Западной Украине знали не только в СССР, но и в Германии. Во время Второй мировой войны Гитлер даже издал приказ не бомбить эти территории, чтобы сохранить месторождения для военной промышленности. Немецкая разведка нанесла на карты все газовые месторождения Львовской области задолго до начала войны. Благодаря этому Львов и Западная Украина избежали серьезных бомбардировок.

«Дашава — Киев» в 1940—50-е годы был едва ли не самым мощным газопроводом в Европе — длиной 534,4 километра. Он насчитывал 230 переходов через естественные и искусственные преграды (24 реки, 36 железных дорог, 46 шоссейных дорог, 139 болот и балок). Максимальной пропускной способности (5 миллионов кубометров газа в сутки) было достигнуто в 1959 году.

Даже при начальной проектной мощности в 1948 году столько газа Киев просто не смог бы потребить. Но уже через год стало понятно, зачем заложили такую пропускную способность — началось строительство первой очереди газопровода «Дашава — Киев — Брянск — Москва». По этой магистрали большинство добытого во Львовской области газа отправлялось на Москву.

В то время, когда москвичи использовали львовский газ, галичане продолжали топить преимущественно дровами. Вплоть до начала 1950-х годов весь газ из Дашавы шел на Москву «самотеком» — хватало естественного давления. Первую компрессорную станцию построили в начале 1950-х. До 1955 года львовский трест «Укргаз» был основным газодобывающим предприятием не только в Украине, но и во всем бывшем Советском Союзе. На долю Прикарпатья тогда приходилось 48 процентов общесоюзной добычи. «Дашава — Москва» 30 лет оставался основной магистралью снабжения газом столицы СССР. В 1967 году в письме в ЦК КПСС первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест писал: «Геологами республики открыты крупные месторождения, что позволило в короткие сроки увеличить добычу природного газа и обеспечить снабжение им не только промышленных центров республики, но и подавать его в большом количестве в Москву, Ленинград, Белоруссию, Литву и Латвию, а также в соседние социалистические страны — Польшу и Чехословакию».

Из прикарпатских месторождений в Россию и социалистические страны было выкачано около 500 миллиардов кубометров газа. При нынешнем уровне потребления этого количества топлива хватило бы почти на 17 лет. Украинский газ с 1960 года поставлялся в Беларусь, с 1961 — в Прибалтику, с 1966 — в Молдову. В 1967 году по газопроводу «Братство» топливо пошло в Чехословакию, Австрию, а позже в Румынию и Болгарию. В 1975 году к списку стран, которые потребляли украинский газ, добавилась еще и Венгрия.

Российские специалисты ездили перенимать опыт на Львовщину, а потом, когда в России тоже начали добывать газ, их переманивали туда. С тех пор на российских газовых и нефтяных месторождениях работает много украинцев.

С открытием новых мощных месторождений в Советском Союзе газа было с избытком, и в 1966 году «Дашава — Киев», подключенный к первой нити газопровода «Шебелинка — Полтава — Киев», стал работать как распределительный. А уже начиная со второй половины 70-х годов, добыча газа в Украине начала падать. Старые месторождения исчерпались, а новые не развивались.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»



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