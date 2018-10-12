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ВСУ ударом с воздуха уничтожили опорник боевиков на Донбассе: в сети показали эффектное видео
На одном из участков в Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, ВСУ с воздуха уничтожили еще один опорный пункт боевиков. «Небесная канцелярия» отправила фугас точно под дверь опорника.
Об этом в социальных сетях сообщил известный волонтер Юрий Мысягин, опубликовавший соответствующее видео. «Оккупанты головы не опускают. Я им не завидую, так как с завидной регулярностью по ним с воздуха прилетает „от небесной канцелярии“. Уничтожается: техника, живая сила, опорники и все, что „шахтеры и трактористы“ нашли в шахтах. В этот раз „небесная канцелярия“ послала фугасик точно под дверь. Осколки „зашли“ в помещение», — пишет Юрий Мысягин и добавляет, что ранение получили двое боевиков: «У одного „тракториста“ не работает лицо и ноги, у другого „шахтера“ — шея и грудь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные на Донбассе уничтожили дот боевиков, из которого те вели провокационный огонь по позициям Объединенных сил. В результате ответных действий были убиты двое оккупантов.
Ранее в сети появилось видео ликвидации снайпера боевиков украинским воином.
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