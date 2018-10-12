На Донбассе произошло смертельное ЧП на шахте: первые детали

Происшествия

11 октября на шахте «Центральная» в Торецке Донецкой области, которая находится вблизи линии разграничения, произошло обрушение угля. В результате чего один горняк погиб и еще один госпитализирован. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«На участке 95, горизонт 1146 метров, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 года. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 года рождения находится в больнице, по предварительной информации горняк получил травму таза «, — отметил Лисянский.

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям региона, ЧП произошло примерно в 20:33 на горизонте 1026/1146 метров 95-го участка. Всего на шахте находилось 116 горняков, из них на аварийном участке — 11.

Спасатели подняли 115 горняков на поверхность, судьба одного шахтера оставалась неизвестной.

Из поднятых «на-гора» один горняк, 1992 года рождения, был госпитализирован в Центральную городскую больницу в Торецке с предварительным диагнозом — перелом седалищной кости справа, ушиб мягких тканей в области поясницы.

В 22:40 горноспасатели обнаружили тело мужчины, 1978 года рождения, без признаков жизни. У погибшего шахтера, остались жена и двое детей.

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