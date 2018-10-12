Падение ракеты возле школы в Лисичанске: появились новые детали и фото

Происшествия

На территорию школы в Лисичанске, откуда в срочном порядке эвакуировали детей, упал обломок боеприпаса к зенитно-ракетному комплексу «Оса». Сама ракета разорвалась в воздухе.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, другой обломок упал возле Лисичанского завода. «Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщила омбудсмен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», напомним, что после чрезвычайного происшествия на 6 арсенале под Ичней в Черниговской области из близлежащих населенных пунктов, в некоторых из которых разлетевшиеся снаряды валялись прямо на улицах, эвакуировали 12,5 тысяч человек.

Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на территории военного склада Минобороны в Ичне.

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