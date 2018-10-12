Политика

Томос для Украины: в Киеве отреагировали на претензии Кремля

Россия не первый раз озвучивает тезис о «защите русскоязычного населения», которым оправдывает аннексию Крыма и войну на Донбассе. Так прокомментировала заявление Кремля пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца.

«Подобные тезисы о „защите русскоязычного населения“ мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины», — написала она в Twitter.

Отметим, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае так называемых притеснений в отношении УПЦ Московского патриархата, Россия примет «политико-дипломатические меры». Песков также заявил, что Москва будет защищать интересы православных, «как защищает интересы русскоязычных».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал право на автокефалию Украинской церкви. Глава УПЦ КП Филарет намерен в ближайшее время созвать объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви на базе УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.

В Московском патриархате недовольны решением Константинополя по Украине и заговорили об анафеме для патриарха Варфоломея.

Президент Петр Порошенко заверил, что украинская власть гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий.

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