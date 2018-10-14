Развивает скорость 250 километров в час: презентован новый украинский вертолет

Наука и технологии

На Международном аэрокосмическом салоне «Авіасвіт-XXI» в Киеве презентовали украинский вертолет VV2. Он позиционируется как доступный по цене для частных лиц.

— Представьте, обеспеченный человек садится в Киеве на созданный нами вертолет и часа через два приземляется у себя на даче где-нибудь возле Одессы, — рассказал «ФАКТАМ» главный конструктор украинского вертолета VV2 Андрей Василенко. — Тут нужно сказать, что еще Френк Робинсон, создавший в 1973 году одну из крупнейших в мире авиастроительную компанию, всю жизнь мечтал разработать винтокрылую машину, которая стоила бы, как автомобиль. Ему это не удалось. Тем не менее, он в значительной мере приблизился к поставленной цели — вертолеты Robinson стоят порядка 300 тысяч долларов, являются одними из самых продаваемых в мире. Цена на серийные варианты VV2 будет примерно на таком же уровне (пока украинская новинка проходит летные испытания). При этом летные свойства нашего вертолета сопоставимы с характеристиками французского Super Pumа, который стоит миллионы долларов.

Понятно, что наша машина может использоваться не только как личный транспорт. Ее можно задействовать для патрулирования, осмотра газопроводов, перевозки грузов (до 200 килограммов на внешней подвеске), использовать для обучения и тренировок начинающих пилотов.

— Какую скорость развивает ваша машина?

— Крейсерская скорость — 250 километров в час. Вертолет компактный, имеет стреловидную форму. Он двухместный. Некоторые люди заявляют, что кабина маловата. Но это лишь так кажется: руководитель нашего предприятия человек высокий — под два метра. Тем не менее он запросто вмещается на переднем месте. А на заднее поместится любой игрок сборной Украины по баскетболу, причем в шлеме на голове.

Заметим, что Андрей Василенко в 2003 году создал первый в Украине вертолет «Ангел». VV2 — это его уже четвертая по счету винтокрылая машина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об еще одной новинке авиасалона «Авіасвіт-XXI» — беспилотнике для ВСУ.

А до этого в Украине прошли успешные испытания новых боевых беспилотных вертолетов.

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