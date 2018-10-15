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- 4:56 В 50 лет бегала по ступенькам с сумками: Джулия Робертс рассказала, как ей удалось снова стать стройной
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В 50 лет бегала по ступенькам с сумками: Джулия Робертс рассказала, как ей удалось снова стать стройной
Американская актриса Джулия Робертс удивила поклонников новой фигурой: звезда снова стала стройной и худенькой, хотя, по ее словам, не сидела ни на каких диетах. Об этом пишет Viva.
Внимание на фигуру звезду поклонники обратили в начале октября в Лондоне, где Джулия появилась в стильном бежевом костюме.
Фанаты в соцсетях заявили, что в последнее время знаменитость очень похудела и сейчас выглядит просто «Дюймовочкой». Вскоре и сама Робертс рассказала, что на самом деле произошло.
«Я так похудела, что теперь ношу брюки на пару размеров меньше! Честно говоря, я даже не стремилась к этому. Съемки нового проекта „Возвращение домой“ оказались непростыми: я постоянно была на ногах, весь день бегала по лестничным проемам на высоких каблуках, носила огромные сумки. Эти активности заменили мне каридотренировки»,— рассказала она в интервью одному из таблоидов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американская пресса утверждает, что 50-летняя Джулия Робертс скоро снова готовится стать мамой. Причем, она якобы рассчитывает путем увеличения семьи наладить отношения с мужем — оператором Дэнни Модером. Супруг часто ревнует кинозвезду, а та ведет себя слишком уж требовательно и постоянно его контролирует. На этой почве возникли разногласия, который пара надеется уладить после рождения четвертого малыша.
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