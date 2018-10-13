«Танці з зірками» для меня — как своеобразный наркотик, — Екатерина Кухар

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Екатерину Кухар называют украшением популярного проекта «Танці з зірками» (1+1). На самом деле, за кукольной внешностью и хрупкими формами примы-балерины скрывается сильная личность и самый строгий судья шоу. Говорят, участники проекта всегда с опаской ждут комментариев именно от Екатерины. Она блестяще «справлялась» с Натальей Могилевской в прошлом сезоне «Танців», а теперь держит в строгости Лесю Никитюк и Оксану Марченко (как сообщали «ФАКТЫ», Марченко покидает проект из-за травмы). В эфире, состоявшемся в минувшие выходные, Кухар назвала Оксану «артисткой кордебалета», а Лесе в который раз указала на танцевальные недоработки. Екатерина Кухар не хочет озвучивать своих фаворитов, признавая, что шоу очень непредсказуемо и результат может оказаться неожиданным для всех.

— Но не в этот раз. В пятницу у меня был «Щелкунчик» в Харькове, в субботу в Национальной опере танцевала партию Кармен, в воскресенье — прямой эфир «Танців з зірками», а в понедельник мы целый день репетировали премьерный балет «Дети ночи. Андрогин». Правда, это было исключение. У хореографа, который прилетел на репетицию из Берлина, был свободен всего один день. Обычно в понедельник у меня действительно заслуженный выходной. И это важно, потому что мы с мужем после эфира засыпаем не раньше трех часов ночи.

— Сказывается эмоциональное напряжение?

— Конечно. Прямые эфиры — это адреналин, невероятная концентрация. К тому же мне, наверное, сложнее, чем остальным судьям. Я — артистка балета, привыкла «разговаривать» своим телом, жестами и мимикой. Но стараюсь перестраиваться…

— И к вам прислушиваются. Как и обращают внимание на то, в чем вы одеты. Кто автор этих ярких нарядов?

— Это все работа стилистов большой группы профессионалов, работающих на проекте. Многие наряды потом становятся моими. И уже после первого сезона «Танців з зірками» наша квартира начала превращаться в один большой шкаф. Правда, в ней еще есть место под названием «дом игрушек». Все остальное пространство занимают мои наряды для хореографических постановок и прямых эфиров телепроекта.

— Говорят, второй сезон «Танців з зірками» по составу звездных участников уступает первому.

— Мне кажется, не стоит даже сравнивать. Нынешний сезон интересен по-своему. И количество ярких участников ничуть не меньше, чем в прошлом году. Как и многочисленные скандалы и слухи, постоянно возникающие вокруг этого проекта. Мне до сих пор невероятно жаль, что шоу покинула Анита Луценко. Я бы оставила ее подольше. Считаю, Анита была одной из явных претенденток на победу. Да, она танцевала не идеально, могла больше раскрыть свою женственность. Но к ее технике выполнения движений у меня не было никаких претензий. Скучаю и за Машей Ефросининой, добавлявшей изюминку в это шоу.



* Жюри «Танців з зірками» остается неизменным. В его состав, как и в прошлом году, входят Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яма

— Надо полагать, Николая Тищенко вам не жаль.

— Признаюсь, мне жаль всех, кто уже покинул шоу. Знаете, за время проекта все становимся одной командой и расставаться с любым из ее членов достаточно тяжело. И совсем неважно, что мы с участниками находимся «по разные стороны». Помню, когда закончился первый сезон, я уже на следующий день после финала стала скучать по проекту.

Это как своеобразный наркотик. Я привыкла, что каждое воскресенье получаю драйв, заряд адреналина, эмоций. Это самое важное в проекте. И когда осознаешь, что в воскресенье вечером тебе уже не надо никуда ехать, наступает «ломка». То же самое происходит, когда проект покидает кто-то из участников. Но это шоу и победить должен сильнейший.

— Судя по тому, что в минувшую субботу Иракли Макацария получил от вас наивысшую оценку, он явный претендент на главный приз.

— После его номера в образе Майкла Джексона могу сказать, что Иракли — один из самых главных претендентов на победу. В минувшем эфире он был лучше, чем лидер проекта Павел Вишняков. Знаете, каждый эфир непредсказуем, постоянно появляются какие-то нюансы. В этом и интрига шоу. Что касается Иракли, то, безусловно, видно, что у него есть танцевальная практика.

— В отличие от, скажем, Руслана Сеничкина.

— Руслан меня очень удивил и порадовал. Для самого себя он делает колоссальные успехи — за два месяца он привел свои мышцы в тонус и вместо плюшевого мишки превратился в агента 007! Сеничкин двигается в проекте прямо-таки семимильными шагами. Помню, когда накануне прямых эфиров «Танців» я пришла в его программу «Сніданок з «1+1», тогда только объявляли, кто из звезд будет участвовать в проекте. Руслан отвел меня в сторонку и говорит: «Катя, что вы думаете, мне предложили участвовать. Но я волнуюсь. Начинаю немного двигаться, и у меня появляется одышка».

На самом деле, привести свое дыхание в норму при физической нагрузке — одна из самых сложных задач. Я ему тогда сказала: «Руслан, пробуйте. Я верю, что у вас все получится». Похожая история произошла и с Денисом Беринчиком, от которого как от профессионального боксера никто не ожидал танцевальной пластики. Я называла его «наш эпатажный боксер».

— Проект показывает, что не все звезды могут адекватно воспринимать критику. Чего только стоит выпад Леси Никитюк в адрес Влада Ямы!

— Увы, это надо признать. Соглашаясь принимать участие в подобных шоу, звезды изначально должны быть готовы к конструктивной критике. Это ведь будет неинтересно, если судьи начнут просто «кружить» участников и рассказывать, какие они замечательные. Я в этом шоу отвечаю за красоту и эстетику, поэтому для меня важна эмоциональная картинка. Звезд надо постоянно держать в тонусе. Это касается всех, не только Леси Никитюк. Вообще, она очень смешная, зажигательная, такая народная героиня. Но что касается танцев… Скажем так, ей есть куда расти.



* Хрупкая балерина стала настоящим украшением проекта

— Вы мечтали когда-нибудь танцевать на паркете, например, самбу или ча-ча-ча?

— Ой, не очень вижу себя в этих танцах. Но, признаюсь, другие танцевальные стили меня всегда интересовали. Даже то, что мы сейчас репетируем в «Дети ночи. Андрогин», хоть и основано на классической хореографии, является модерном и включает элементы контемпорари.

Кстати, мой супруг Александр Стоянов в детстве серьезно занимался бальными танцами. На одном из чемпионатов к его родителям подошел хореограф, который и посоветовал им отдать мальчика на балет, сказав, что у их сына может быть блестящее будущее. Как же он был прав. Несмотря на то что Сашу три раза хотели отчислить из хореографического училища за то, что он лазил к девочкам на четвертый этаж в окна общежития, все равно оставляли. Педагоги видели его талант.

— В вашей жизни был такой «глаз»?

— Мне было пять лет, я гуляла с бабушкой недалеко от бульвара Леси Украинки. Лепила пасочки в песочнице, когда к моей бабушке подошла женщина. Она оказалась преподавателем по спортивной гимнастике во Дворце пионеров. И предложила прямо там, в песочнице, проверить мои данные. Я очень хорошо запомнила этот момент.

Уже на следующий день пришла к ней в студию. В первый же день меня решили посадить на шпагат, не сильно церемонясь. Было так больно, слезы навернулись на глаза, но на шпагат меня таки посадили. Помню, пришла домой и попросила: «Мама, можно я больше туда не пойду». Но в этом же дворце был хореографический кружок, куда я и пошла с большим удовольствием.

К счастью, в моей жизни были люди, которые мне помогли и дали возможность реализоваться моему таланту — это звезды балета Татьяна Таякина и Валерий Ковтун.

— Зато теперь благодаря вам зрители «Танців з зірками» знают многие хореографические термины.

— И не только зрители. У Юры Горбунова и Димы Монатика теперь любимые слова сисон и девелопе — одни из основных элементов классического танца. Мы много шутим по этому поводу, но на самом деле я рада, что стала таким вот катализатором продвижения балетного искусства в нашей стране.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали об отношениях, которые сложились между участниками шоу Мишель Андраде и Ираклия Макацария.

*Фото «1+1»

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