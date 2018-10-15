В Киеве произошло скандальное ДТП с дипломатом: все подробности и фото

Происшествия

13 октября в Киеве на улице Щербаковского произошло ДТП . Автомобиль Volkswagen Golf, нарушая рядность и скоростной режим, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с машиной Toyota Rav4, которую отбросило на Audi. Об этом в Facebook рассказал один из пострадавших — бывший участник АТО Александр Матяш.

За рулем Volkswagen Golf был молодой ливиец, работник ливийского посольства.

По словам Матяша, водитель работника ливийского посольства уже несколько раз был лишен прав, но продолжает ездить, выплачивая штрафы. Очевидцы сообщили, что с нарушениями он ехал задолго до аварии, не соблюдая ни рядность, ни скоростной режим.

После ДТП к ливийцу приехала группа поддержки, которая пыталась закрыть номера машины, вела себя вызывающе, хамили, пытались с нападками оправдать произошедшее.

«На мой вопрос одному из группы поддержки и тоже гражданину Ливии, почему вы себе позволяете так себя вести, он ответил: я трачу здесь деньги… Наверное это хорошее обоснование хамства и невыполнения правил. Но так же хочу напомнить всем гражданам других государств, которые тратят здесь деньги, — это наша страна и наши правила. И, думаю, что при таком отношении вас как гостей, очень скоро не рады здесь будут видеть. Сильно не рады. А дальше суд и мне интересно как будут развиваться события», — пишет пострадавший АТОшник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Киеве на проспекте Ватутина, которое 13 октября устроил водитель автомобиля «Сеат». После столкновения с автомобилем КИА, последний силой удара отбросило на 70 метров вперед, а «Сеат» ударился об электроопору. Детали машин разбросало на сотни метров. В то же время водитель «Сеат» наименее пострадал при ДТП и сумел самостоятельно выбраться из разбитого авто. Две девушки-пассажирки авто погибли, еще трое были госпитализированы. В больницу был отправлен и водитель КИА.

А в среду, 10 октября, на улице Героев Сталинграда в столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota, BMW и Volvo.

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