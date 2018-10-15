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Шварценеггер vs Чичерина: в сети нашли показательную разницу между Киевом и Донецком
В конце прошлой недели в Киев прибыл легендарный актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер. Пользователи соцсетей сообщают, что в это же время на оккупированном Донбассе гастролирует российская певица, пропагандист «русского мира» Юлия Чичерина.
Шварценеггер впервые посетил Украину, чтобы принять участие в крупном бизнес-форуме. Как сообщали украинские СМИ, политик прилетел чартерным самолетом с толпой охраны. В аэропорту «Киев» актера встретил мэр столицы Виталий Кличко. В Киеве Арнольда Шварценеггера повсюду сопровождали охранники.
«Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город!», — заявил Терминатор.
Чичерина известна своими сепаратистскими взглядами. Она не раз приезжала на оккупированный Донбасс с концертами, поддерживала боевиков не только песнями, но и финансово. В свое время получила паспорт «ЛНР», который с гордостью демонстрировала на публике.
В сети не смогли проигнорировать такое событие.
«Новости шоу-бизнеса. Киев посетил Арнольд Шварценеггер, а оккупированный Донецк — наркоманка Чичерина. Как говорится почувствуй разницу», — написал в Twitter пользователь под ником «Фосфорная Горловка».
Сравнивая фото двух знаменитостей, пользователи Twitter, отмечают разницу, невзирая на возраст актера и певицы: «Вот согласен с тобой как никогда, Арни прекрасен, а на её фоне, как Бог просто».
«Зато без бандеровцев», — иронизируют подписчики соцсети, комментируя новость о Чичериной.
«Мерзкая тётка какая, на нее смотреть противно, а слушать тем более», «В Украину приезжают люди цивилизованного мира, на Дырляндию черти наркоты «русскава мирка», — такие комментарии появились под твитом.
Один из пользователей пожелал: «Каждой Чичериной — лифт Моторолы».
А кто-то поинтересовался:«В кафе Сепар заходила уже?»
Напомним, в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке был взорван бывший главарь «ДНР» Александр Захарченко, который пришел в заведение в центре города, чтобы помянуть умершего российского певца Иосифа Кобзона.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что летом Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018. Организация предвидела негативную реакцию в СМИ и не хотела терять свою репутацию из-за выступления Чичериной на военные темы.
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