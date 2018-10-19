Интервью со звездой

В Одессе мне все нравится — от архитектуры до людей, — Настасья Кински

Настасья Кински входит в число лучших европейских актрис. Уроженка Берлина известна по фильмам «Люди-кошки», «Возлюбленные Марии», «Париж, Техас», «Униженные и оскорбленные», «Отель «Нью-Хэмпшир», «Луна в сточной канаве». В ее активе 60 фильмов, в том числе и голливудских. Мировую славу актрисе принесла роль Тэсс в одноименной киноработе Романа Полански, за которую актриса отмечена «Золотым глобусом». В 1981-м ее знаменитое фото в обнимку с удавом, сделанное популярным фотографом Ричардом Аведоном свело с ума половину Америки. Тогда ей было 20, сегодня — 57, но даже неумолимые цифры капитулируют перед обаянием и женственностью Настасьи. Сейчас Кински пробует себя в качестве режиссера и продюсера. А в Украину прибыла как специальный гость Международного инвестиционного бизнес-форума Odessa 5T.

— Я безмерно рада оказаться в Одессе, — призналась «ФАКТАМ» Настасья Кински. — Давно мечтала увидеть этот город. Тем более что здесь в свое время работали известные кинематографисты, снимал великий Эйзенштейн. Хочу посмотреть здесь на искусство, на стрит-арт, послушать музыку, посетить Оперный театр… Короче говоря, все, что можно успеть за очень короткий период пребывания. Скажу сразу: мне здесь все нравится — от архитектуры до людей. А еще очень вкусные овощи, особенно помидоры (улыбается).

— Что привело вас в Украину?

— Получила приглашение принять участие в международном форуме и обсудить в рамках одной из главных тем панельных дискуссий создание кинокомиссии Одессы. Основной целью работы этого органа станет развитие маркетинга и привлечение инвестиций в киноиндустрию города.

— Ваша кинокарьера началась рано, если не ошибаюсь, в четырнадцать лет.

— Не ошибаетесь, именно в 1975 году на экраны вышел первый фильм, в котором я участвовала — «Ложное движение» Вима Вендерса.

— Как в таком юном возрасте попали на съемочную площадку?

— На дискотеке я приглянулась супруге режиссера, и она пригласила меня на просмотр. Вероятно, не ошиблась — я вписалась в роль, а съемочный процесс мне настолько понравился, что решила связать с кино свою дальнейшую жизнь.

— Похоже, не ошибся и режиссер. Именно Вим Вендерс в 1984 году снял вас в фильме «Париж, Техас», роль в котором стала звездной для вас.

— Да, это была роль Джейн Хендерсон. Удивительно, но картина, снятая немецким режиссером, с немецкой актрисой в главной роли стала классикой голливудского кино.

— Вы работали со всемирно известными режиссерами Романом Полански, Френсисом Фордом Копполой, Милошем Форманом, Жан-Жаком Бенексом, Тони Ричардсоном, Андреем Кончаловским… Кто оказал на ваше творчество наибольшее влияние?

— Сразу ответить, пожалуй, сложно. Можно сказать, все влияли понемногу. Я менялась от фильма к фильму. И это будет правда, но, наверное, все-таки это Роман Полански. Он был самым требовательным, хотя и относился ко мне с искренней симпатией. Впрочем, я тоже не скрывала своих эмоций. Более того, я не скрываю их по сегодняшний день

— Как вы познакомились?

— Это весьма интересная история, но совсем не та, которую в свое время раздули в прессе. Мою фотографию Полански увидел в одном из глянцевых журналов. Не удивительно, что его, истинного мужчину, привлекла моя внешность. Он встретился со мной в Мюнхене и спросил, как я отношусь к театру. Именно к театру — не к кино! Я ответила: положительно. Тогда он пригласил меня на репетиции оперы «Риголетто», которую тогда ставил. Я увидела, как прекрасно он работает с актерами.

Беседуя о кино, интересовался, какие его работы мне нравятся. К тому времени я уже смотрела его ранние фильмы: «Нож в воде», «Бал вампиров», «Китайский квартал». Они мне нравились. Однако моих «кинопознаний» явно было маловато. Полански показал мне «Ромео и Джульетту». Потом отправил в Париж, в синематеку, дав список рекомендуемых для просмотра картин. Познакомил меня с Изабель Аджани, Катрин Денев, Вивьен Ли, которых хорошо знал.

Романа отличало от других, что он интересовался мною как личностью, многому меня научил. Пристрастил к книгам, фильмам, актерской игре. Благодаря ему я играла в Национальном театре Лондона, где научилась не только мастерству, но и правильному английскому произношению. Именно Полански уговорил меня уехать в США и поступить в знаменитый Институт театра и кино Ли Страсберга. Он относился ко мне на удивление хорошо, трепетно и с любовью. Мы до сих пор друзья, у нас дочери одного возраста. Роман — потрясающий отец.

— И потрясающий режиссер, благодаря которому вы стали обладательницей «Золотого глобуса».

— Однажды он настоял на том, чтобы я прочитала роман «Тэсс из рода д`Эбервилей» Томаса Харди. По этой книге Роман собирался снимать фильм, причем идею экранизации вынашивал давно, задумав снять в главной роли свою жену Шерон Тэйт. Она трагически погибла, и много времени спустя Роман решил доверить эту роль мне. Однако требовал, чтобы я научилась говорить по-английски без акцента. Это при том, что у него самого акцент был (улыбается). Но роль должен был исполнять не он, а я. Пришлось усиленно учить английский. Словом, приложила все усилия.

— Не напрасно. Ведь именно эта роль вывела вас на мировой уровень.

— В прессе меня сравнивали с Гретой Гарбо, Ингрид Бергман и Одри Хепберн, писали, что я покорила Голливуд. Мои фото стали появляться на глянцевых обложках.



* Роль в фильме Романа Полански «Тэсс» принесла актрисе мировую славу

— Естественно, это вызывало восторг одних и зависть других, но вам удалось сохранять дружеские отношения с коллегами, включая их женскую половину.

— Эти отношения продолжаются и по сегодняшний день.

— Настасья, правда ли, что именно вы привели в кинематограф Деми Мур?

— Можно сказать и так, хотя если у человека нет таланта, тяги и желания, он никем не станет. Деми старалась быстрее избавиться от опеки семьи и в возрасте 16 лет ушла из дома. Оставила школу, чтобы заняться модельным бизнесом. В 17 лет она познакомилась с 30-летним музыкантом Фредди Муром и в 18 лет вышла за него замуж. После свадебной церемонии пара переехала в Лос-Анджелес, чтобы окончательно избавиться от возможного влияния семьи Деми. Там-то мы и познакомились — Деми жила по соседству со мной. Оказалось, мы были одного возраста, росли в бедных семьях, обе ушли из дома. Но главное, пожалуй, в том, что у каждой из нас был сильный характер, который позволял выживать и двигаться вперед в суровом мире шоу-бизнеса.

Мы понимали друг друга с полуслова. Деми тогда работала моделью, а я уже успела сыграть в нескольких значимых картинах именитых режиссеров. В том числе, «Тэсс». Естественно, Деми посмотрела этот фильм, я же разглядела в ней не только отличные внешние данные, но и потенциальный актерский талант. После очередного разговора по душам посоветовала подружке попробовать себя в качестве актрисы. Вдохновившись новой идеей, она, не прекращая работу в модельном агентстве, записалась на курсы актерского мастерства. Вскоре ее стали приглашать сниматься в массовке, а уже в 1982 году Деми получила небольшую роль в телесериале «Главный госпиталь». Именно этот год считается началом ее карьеры в кино.

— Есть ли у вас кумир среди актрис?

— Да, это Катрин Денев. Она идеал для многих женщин. Люди считают, что Денев холодная, отчужденная, но в действительности она любит всех. Я познакомилась с ней, когда мы работали над картиной «Опасные связи». Очень многому научилась у Катрин. Например, как держать дистанцию, оставаясь при этом доступной. Это вроде невидимого барьера, который поставлен вокруг тебя. Он позволяет оставаться с собственными чувствами и эмоциями, не заставляя себя делать то, что люди от тебя ждут.

— Вашими партнерами на съемочных площадках становились харизматичные Аль Пачино, Марчелло Мастроянни, Жерар Депардье, Рудольф Нуреев… Выставляли «барьеры» для них?

— Целое созвездие не только харизматичных, но и потрясающе красивых, элегантных, отменных актеров и кавалеров с сумашедшей энергетикой.

— А в реальной жизни какому типу мужчин отдаете предпочтение?

— Мне нравятся разные мужчины. Однако наиболее импонируют люди не нервные, тогда их спокойствие передается мне.

— В этом плане вам везло?

— Вот чего не могу сказать — того не могу. Хотя и не жалуюсь. У меня трое прекрасных детей: 34-летний Алеша, 31-летняя Соня и 25-летняя Кения. Я ими очень горжусь. Алеша пишет музыку, Кения собирается стать журналисткой, а Соня фотомодель и актриса. Она снимается в кино, играет в театре, еще серьезно занимается фотографией. Мы — одно целое, нас связывают тесные и теплые отношения. Несмотря на то что живем отдельно, часто видимся.

Своим детям я говорю, что важно начинать дело с мечты. Если в нее вложить достаточно веры, то все получится. Один друг рассказал мне такую историю. Жили два брата. Одного собрались казнить — много он в жизни накуролесил. А у другого жизнь сложилась прекрасно. Он добился всего чего хотел. Обоих спросили: «Как это произошло?» Тот, которого должны были казнить, сказал: «Мой отец был преступником, пил, избивал меня и мою мать. Кем еще я мог стать?» Другой брат рассказал ту же историю и тоже спросил: «Кем же еще я мог стать?»

В своей жизни я ни о чем не жалею. Все мы нуждаемся в любви и в мире. Для каждого из нас важно быть с теми, кого любим.



* Несмотря на далеко не юный возраст, Настасья Кински прекрасно выглядит

— Вы назвали имена детей, и стало ясно: традиции сильны. Известно, что имя Настасья Аглая дал вам отец (немецкий актер Клаус Кински. — Авт.) в честь двух героинь романа Достоевского «Идиот». Своего сына вы также назвали…

— Да, в честь одного из героев «Братьев Карамазовых» Достоевского. Сама же я — наполовину немка, наполовину полька и моя фамилия при рождении была Накшиньски, а Кински — это творческий псевдоним отца. Вообще-то, можно сказать, что я — гражданин мира, поскольку побывала в очень многих странах. Нередко описываю то, что довелось увидеть.

— Тяготеете к писательству?

— Скорее, к журналистике. Подчас меня переполняют эмоции, которые необходимо излить.

— Эмоции и подлинная, беспристрастная журналистика — вещи несовместимые…

— Мир необходимо наполнять положительными эмоциями, чтобы он стал добрее. Столько вокруг войн, горя, несправедливости! Сложно выделить хоть одну сферу человеческой деятельности, в которой не царили бы злоба и корыстный расчет.

— Как же выживать в таком мире?

— Рецепты давать не берусь, да это и не моя компетенция. Я нахожу радость в обычных вещах. Для себя определила эту единственную область — спорт. Он приносит людям здоровье, веру в свои силы, к тому же это еще и очень объективная область — победитель выявляется путем честного (мне бы хотелось в это верить) соревнования. Именно поэтому я очень люблю спорт.

С надеждой смотрю на свой новый проект. В последние годы занимаюсь документальным кино, снимаю фильмы о героях, спортсменах. Намереваюсь снять документальный фильм о выдающихся украинских спортсменах. Уже пообщалась на эту тему с легендарным легкоатлетом Сергеем Бубкой. (Когда актриса рассказала об этом в рамках бизнес-форума, присутствующие сразу же порекомендовали ей еще одного героя — одессита Василия Ломаченко, одного из самых титулованных сегодня боксеров. — Авт.)

— Вы сами занимаетесь спортом?

— Да, я бегаю, плаваю — хорошо, что рядом не только бассейн, а и океан. Стараюсь высыпаться, не работать по ночам, соблюдать диету. Я вегетарианка, лишь иногда разбавляю свой рацион рыбой.

— Каков секрет успеха от Настасьи Кински?

— Несмотря ни на что, двигаться вперед, потому что для достижения победы необходимо пройти большой путь. Очень важно никогда не сдаваться. Меня все считали привлекательной и легкомысленной, но я всегда была очень серьезной.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в сентябре этого года Настасья Кински была членом жюри Международного Алматинского кинофестиваля (Казахстан), где награды удостоился украинский режиссер Роман Бондарчук за фильм «Вулкан».



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