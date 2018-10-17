Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, как бойня в Керчи повлияет на ситуацию на Донбассе

20:25 17 октября 2018   2497
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Повесив на Украину ответственность за теракт в Керчи, Кремль все же не решится организовать масштабную наступательную операцию на нашу страну. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал генерал армии Николай Маломуж, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2005−10 гг.

Он объяснил, что в случае прямой вооруженной агрессии против Украины будет разблокирован нейтралитет НАТО.

«Я знаю такую неофициальную позицию, что если Россия решил пробивать коридор на востоке Украины или с позиции Крыма, то будут консолидированы страны НАТО. И они готовы не только к политическим и дипломатическим шагам, но и к военной поддержке. Поэтому подобное вполне может вылиться в мировую конфронтацию», — сообщил генерал.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»

Отметим, версия о вине Украины в случившемся в аннексированной Керчи уже прозвучала в эфире пропагандистского российского телеканала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины