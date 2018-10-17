Украина

Стало известно, как бойня в Керчи повлияет на ситуацию на Донбассе

Повесив на Украину ответственность за теракт в Керчи, Кремль все же не решится организовать масштабную наступательную операцию на нашу страну. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал генерал армии Николай Маломуж, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2005−10 гг.

Он объяснил, что в случае прямой вооруженной агрессии против Украины будет разблокирован нейтралитет НАТО.

«Я знаю такую неофициальную позицию, что если Россия решил пробивать коридор на востоке Украины или с позиции Крыма, то будут консолидированы страны НАТО. И они готовы не только к политическим и дипломатическим шагам, но и к военной поддержке. Поэтому подобное вполне может вылиться в мировую конфронтацию», — сообщил генерал.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»

Отметим, версия о вине Украины в случившемся в аннексированной Керчи уже прозвучала в эфире пропагандистского российского телеканала.



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