Перепутали с Росляковым: в соцсетях по ошибке начали травлю жителя Керчи (видео)

Украина

Пользователи социальных сетей и ряд СМИ в РФ приписали подозреваемому в совершении взрыва и стрельбе в колледже в Керчи два аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако владелец одного из аккаунтов вышел на связь и заявил о своей непричастности к произошедшему.

В частности, один из аккаунтов, который пользователи социальных сетей приписывали Владиславу Рослякову (Влад Росляков в ВК), не обновляется с сентября 2014 года.

Однако во многих сообществах стрельбу в колледже стали приписывать владельцу другого аккаунта (Владислав Рейх в ВК), который также указал в качестве места проживания Керчь, и которого СМИ и сообщества назвали Росляковым. При этом уже после произошедшей трагедии в аккаунте обновилась информация и фотографии.

Позднее в сообществах в социальных сетях появилось короткое видеообращение от владельца второго аккаунта, в котором он заявил о том, что не причастен к произошедшему.

«СМИ перепутали меня с террористом, выложили мое фото, ссылку на мою страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения», — говорится в видеозаписи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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